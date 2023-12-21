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Осужденный американец Пол Уилан заявил, что США его бросили

21 декабря 2023, 07:48
Американец, осужденный в России за шпионаж, Пол Уилан, сообщил, что чувствует себя брошенным властями Соединенных Штатов.

По его словам, у американских властей есть различные предложения по обмену его на других заключенных, и они рассматривают разные варианты, чтобы найти наиболее подходящий, пишет RT.

Однако, пока они занимаются этим, он теряет время своей жизни. Владимир Путин, президент России, ранее заявил, что страна готова вернуть американского гражданина, а также другого американца по имени Эван Гершкович, при условии, что договоренности будут устраивать обе стороны — и Россию, и США.

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