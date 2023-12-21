Осужденный американец Пол Уилан заявил, что США его бросили

Однако, пока они занимаются этим, он теряет время своей жизни. Владимир Путин, президент России, ранее заявил, что страна готова вернуть американского гражданина, а также другого американца по имени Эван Гершкович, при условии, что договоренности будут устраивать обе стороны — и Россию, и США.