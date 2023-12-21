Омский СК заинтересовался школой, в которой дети учатся в сырости и плесени

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
О ситуации рассказали местные жители. Оказалось, что в школе №31, которая находится в Чкаловском поселке на улице Романенко, дети вынуждены учиться с непригодных для этого условиях.
«Как же так, в наш 21 век и вот такое творится в школах?! Поселок Чкаловский, 31 школа. Черная плесень по стенам, причем очень давно. Неужели нельзя никак от нее избавится? Ведь это здоровье учащихся!», — написал автор жалобы в городском паблике «ЧП Омск».
По этому факту региональный следственной комитет начал проверку. В многочисленных жалобах также сообщалось, что в школе длительное время не было ремонта кровли, из-за чего и возникли проблемы.
В ходе проверки выяснятся причины, по которым не проводится ремонт, и другие обстоятельства, также будет дана оценка действиям ответственных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.