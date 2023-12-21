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Омский НПЗ провел для старшеклассников кейс-чемпионат «PRO нефть»

Омский НПЗ провел для старшеклассников кейс-чемпионат «PRO нефть»

21 декабря 2023, 02:42
Фото: Римма Злацовская
Мероприятие длилось в течение целой недели.

Ученики 11-х классов стали участниками интеллектуального турнира, организованного Омским ОНПЗ. Состязание проводили для любителей физики и химии.

Участники не только показали свои знания, но и больше узнали о возможных профессиях, с которыми можно связать жизнь. Школьники работали в командах, применяя полученные знания на практике. Над практической составляющей турнира работали преподаватели базовой кафедры «Газпром нефти» и сотрудники предприятия. Они подготовили для ребят несколько интересных производственных задач.

Сначала школьники изучили в рамках кейса-чемпионата основы нефтепереработки и работы технологического оборудования. После этого они решали практические кейсы, основанные на реальных потребностях предприятия.

Отметим, что кейс-чемпионат является частью программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Эксперты предприятия помогают школьникам погружаться в сферу нефтепереработки.

«Отличие „PRO нефти“ от обычных чемпионатов, которые проходят в ОмГТУ в области нефтехимии, заключается в практической направленности состязания. Школьники получают уникальные знания о сфере нефтепереработки и ценный опыт командного решения задач. Проведение таких мероприятий совместно с Омским НПЗ стало традиционным, наше сотрудничество продолжается уже более 9 лет. Работники высокотехнологичного предприятия помогают погрузить ребят в производственную тематику», — отметил и. о. ректора Омского государственного технического университета Василий Фефелов

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что работники предприятия заинтересованы в развитии кадрового потенциала региона. Благодаря подобным мероприятиям молодежь Омской области более мотивирована к выбору производственных профессий.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Новости#ОНПЗ#Алина Ясинская
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