Омский НПЗ провел для старшеклассников кейс-чемпионат «PRO нефть»

Участники не только показали свои знания, но и больше узнали о возможных профессиях, с которыми можно связать жизнь. Школьники работали в командах, применяя полученные знания на практике. Над практической составляющей турнира работали преподаватели базовой кафедры «Газпром нефти» и сотрудники предприятия. Они подготовили для ребят несколько интересных производственных задач.