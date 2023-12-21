Ограничение на телефоны в школах положительно скажется на образовательном процессе

Кирилл Дружинин считает, что новые правила помогут, так как не все школьники являются дисциплинированными учениками, пишет ИА RuNews24.ru. Раньше, когда такого ограничения не было, каждая школа самостоятельно разрешала или запрещала использование телефонов, но это не было обязательным требованием. Теперь все школьники будут обязаны выполнять правило. Теперь им будет требоваться, как минимум, выключать телефоны, чтобы не отвлекаться. В результате школьники смогут полностью сосредоточиться на учебе, считает эксперт.