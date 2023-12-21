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Ограничение на телефоны в школах положительно скажется на образовательном процессе

21 декабря 2023, 10:39
Председатель совета координаторов движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин выразил поддержку ограничений на использование телефонов и отметил, что это положительно повлияет на учебный процесс.

С 19 декабря российским школьникам запрещено использовать мобильные устройства во время занятий, за исключением ситуаций чрезвычайной необходимости. Согласно словам министра образования РФ Сергея Кравцова, хотя телефоны должны быть исключены из учебного процесса, ученики все же могут пользоваться ими на переменах для связи с родителями.

Кирилл Дружинин считает, что новые правила помогут, так как не все школьники являются дисциплинированными учениками, пишет ИА RuNews24.ru. Раньше, когда такого ограничения не было, каждая школа самостоятельно разрешала или запрещала использование телефонов, но это не было обязательным требованием. Теперь все школьники будут обязаны выполнять правило. Теперь им будет требоваться, как минимум, выключать телефоны, чтобы не отвлекаться. В результате школьники смогут полностью сосредоточиться на учебе, считает эксперт.

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