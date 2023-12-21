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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

иллюстрация

Нужны резиновые сапоги. На выходных в Омской области потеплеет до +4 градусов

21 декабря 2023, 09:17
Фото: Город55
иллюстрация
На дорогах в связи с сильным потеплением будет гололедица.

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на ближайшие несколько дней. По информации метеорологов, предстоящие выходные будут достаточно теплыми. Температурный пик ожидается в последний день этой рабочей недели.

Завтра, 22 декабря, ночью будет 0… -5 градусов. Днем воздух прогреется до -1… +4 градусов. Осадков не обещают. Юго-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В субботу, 23 декабря, ночью ожидается -2… -7 градусов, при прояснении -9…-14. В светлое время суток температура воздуха составит 0… -5 градусов, без осадков. На дорогах возможно гололедица. Скорость южного, юго-западного ветра будет на уровне 5-10 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, ночью термометр покажет -5… -10 градусов, местами -15. Днем прогнозируется -2… -7 градусов. Омичей предупреждают о гололедице в этот день. Порывы юго-восточного ветра будут на уровне 4-9 м/с.

Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Потепление#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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