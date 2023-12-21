Нужны резиновые сапоги. На выходных в Омской области потеплеет до +4 градусов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на ближайшие несколько дней. По информации метеорологов, предстоящие выходные будут достаточно теплыми. Температурный пик ожидается в последний день этой рабочей недели.
Завтра, 22 декабря, ночью будет 0… -5 градусов. Днем воздух прогреется до -1… +4 градусов. Осадков не обещают. Юго-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.
В субботу, 23 декабря, ночью ожидается -2… -7 градусов, при прояснении -9…-14. В светлое время суток температура воздуха составит 0… -5 градусов, без осадков. На дорогах возможно гололедица. Скорость южного, юго-западного ветра будет на уровне 5-10 м/с.
В воскресенье, 24 декабря, ночью термометр покажет -5… -10 градусов, местами -15. Днем прогнозируется -2… -7 градусов. Омичей предупреждают о гололедице в этот день. Порывы юго-восточного ветра будут на уровне 4-9 м/с.