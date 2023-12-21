«Нет сложностей». Губернатор Хоценко прокомментировал проблемы с отоплением в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест и глава Госжилинспекции Александр Киреев должны заняться решением вопросов по отоплению. Депутат Максим Михайленко рассказал, что жалобы поступают от жителей домов по улицам 4-я, 5-я, 6-я Линия, Панфилова, 1-я и 2-я Транспортная в Октябрьском округе.