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иллюстрация

«Нет сложностей». Губернатор Хоценко прокомментировал проблемы с отоплением в Омске

21 декабря 2023, 08:42
Фото: Город55
иллюстрация

Губернатор Хоценко прокомментировал проблемы с отоплением в Омске

Глава региона поручил решить вопросы с теплом в нескольких домах, где есть проблемы.

Проблемы с отоплением в Омске продолжают беспокоить омичей. Их решение обсудили на сегодняшнем пленарном заседании областного Заксобрания. Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По его информации, омские ТЭЦ работают стабильно, а сбои с отоплением, вероятно, происходят из-за завоздушенности системы в отдельных домах или работы управляющих компаний.

«Была у нас аварийная ситуация: сначала на ТЭЦ-5, потом на ТЭЦ-3, потом опять на ТЭЦ-5 повторилась, вот буквально на днях. Стараемся максимально всеми службами реагировать: и город, и жилинспекция, и минэнерго, и прокуратура. Но, видимо, есть дома, где сложности в УК. На сегодня нет сложностей на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, тепло подается по заданию, по графику», — сообщил губернатор.

Мэр Омска Сергей Шелест и глава Госжилинспекции Александр Киреев должны заняться решением вопросов по отоплению. Депутат Максим Михайленко рассказал, что жалобы поступают от жителей домов по улицам 4-я, 5-я, 6-я Линия, Панфилова, 1-я и 2-я Транспортная в Октябрьском округе.

Ранее глава министерства энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко заявлял, что на ТЭЦ-5 снова ломались электрокотлы. В АО «ТГК-11» эту информацию категорично отвергали.

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