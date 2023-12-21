Модульбанк наградили национальной премией за продвижение маркетплейсов в России

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Маркетплейсы в современной экономике играют важную роль, упрощая процессы торговли и делая товары и услуги доступными для широкой аудитории. Однако, чтобы потенциал маркетплейсов мог раскрыться полностью, нужно сделать определенные шаги.
В основе доверия к электронным торговым площадкам лежит защита прав и интересов покупателей и продавцов. Поэтому разработчики в первую очередь должны обеспечить безопасность платформы путем регулярной проверки профилей и товаров с целью изъятия из продажи подделок и устранения рисков мошенничества. Также необходимо разработать четкую политику возврата и решения споров. Важен и общий пользовательский опыт, который опирается на удобство использования платформы с интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы внедрить улучшения, нужна обратная связь. Помимо этого, от маркетплейсов ожидается постоянное расширение спектра предлагаемых товаров и услуг, направленное на достижение разнообразия. А продвижение на рынке требует новых эффективных стратегий маркетинга.
И, конечно, для развития и роста маркетплейсам необходима помощь со стороны финансовых институтов. Уже известны первые примеры того, как российские банки оказывают поддержку электронным торговым площадкам. В частности, за вклад в продвижение работы маркетплейсов в России уже была вручена награда национального уровня. В 2023 году всероссийской премии MPSELLERS AWARDS удостоился Модульбанк как лучшая кредитная организация для продавцов на маркетплейсах. Банк был создан в 2014 году как первый банк для субъектов МСП и в последние годы развивался в статусе предпринимательского хаба. Получая премию, глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что признание профессионального сообщества обеспечивает банку силы для движения вперед в рамках выбранной нишевой стратегии и выпуска новых продуктов и сервисов, меняющих рынок.
В этом году Модульбанк выпустил Маркет Карту, которая предназначается для работы с торговой выручкой на маркетплейсах. Среди прочих его финансовых услуг — проведение расчетов с контрагентами в иностранной валюте. При этом прибыль с электронных торговых площадок может быть выведена на личные счета без комиссии и каких-либо ограничений. За каждым магазином можно закрепить персонального менеджера. В числе нефинансовых услуг банка внимания заслуживает опыт внедрения бесплатных сервисов торговой аналитики и управления магазинами.
Известно, что сотрудничество банков и электронных торговых площадок обеспечивает выгоду и тем, и другим. В свою очередь, при совмещении возможностей маркетплейсов и финансового опыта российских банков возникают новые перспективы развития и совершенствования в стране электронной торговли в интересах населения.