Модульбанк наградили национальной премией за продвижение маркетплейсов в России

И, конечно, для развития и роста маркетплейсам необходима помощь со стороны финансовых институтов. Уже известны первые примеры того, как российские банки оказывают поддержку электронным торговым площадкам. В частности, за вклад в продвижение работы маркетплейсов в России уже была вручена награда национального уровня. В 2023 году всероссийской премии MPSELLERS AWARDS удостоился Модульбанк как лучшая кредитная организация для продавцов на маркетплейсах. Банк был создан в 2014 году как первый банк для субъектов МСП и в последние годы развивался в статусе предпринимательского хаба. Получая премию, глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что признание профессионального сообщества обеспечивает банку силы для движения вперед в рамках выбранной нишевой стратегии и выпуска новых продуктов и сервисов, меняющих рынок.