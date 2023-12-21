Миллиардные долги «Юнигаза» вызвалась закрыть другая фирма

«Прогресс» зарегистрирован в Омске на улице Маршала Жукова. Он специализируется на оптовой торговле зерном, его учредитель и директор — Александр Макаров. В прошлом Макаров был владельцем ряда других бизнес-активов, в их числе, например, ломбард «Золотая рыбка», располагавшийся в деревне Богословка на улице Животноводов.