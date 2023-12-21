Миллиардные долги «Юнигаза» вызвалась закрыть другая фирма

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Арбитражном суде Омской области прошло очередное заседание в рамках дела о банкротстве ООО «Юнигаз». Сейчас компания проходит процедуру наблюдения. Из официального сообщения, опубликованного временным управляющим «Юнигаза» Саматом Шумековым, следует, что в деле наметился крутой поворот.
— Определением Арбитражного суда Омской области удовлетворено заявление ООО «Прогресс» о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику ООО «Юнигаз» путем перечисления денежных средств в депозит нотариуса, — говорится в сообщении.
В общей сложности долги насчитывают 1 млрд 85 млн рублей. «Прогресс» намерен их закрыть в течение месяца — до 23 января 2024 года.
«Прогресс» зарегистрирован в Омске на улице Маршала Жукова. Он специализируется на оптовой торговле зерном, его учредитель и директор — Александр Макаров. В прошлом Макаров был владельцем ряда других бизнес-активов, в их числе, например, ломбард «Золотая рыбка», располагавшийся в деревне Богословка на улице Животноводов.