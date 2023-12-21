Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 лучших мэров за 2023 год

Ожидается, что курортный Сочи по итогам текущего года примет рекордное число туристов — 7,6 миллиона человек. Для продвижения туристического продукта в Сочи одновременно с генеральным планом разрабатывается стратегия развития до 2035 года, которая включает десятки приоритетных проектов. В генеральный план интегрированы все элементы, имеющие ценность с точки зрения истории и культуры.