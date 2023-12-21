Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 лучших мэров за 2023 год

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Издание newstracker.ru пишет, что исследование, оценивающее деятельность российских мэров, было проведено учеными Финуниверситета при Правительстве России совместно с экспертами центра информкоммуникаций «Рейтинг».
Алексей Копайгородский вошел в национальный рейтинг мэров как глава одного из крупных финансово-экономических центров России вместе с мэрами Новокузнецка, Магнитогорска, Набережных Челнов и Тольятти. Всего в рейтинге представлено 88 фамилий руководящих чиновников.
Глава Сочи уступил лишь мэру Москвы Сергею Собянину (абсолютный лидер национального рейтинга за 2023 год) и мэру Тюмени Руслану Кухаруку. В пятерке лидеров Алексей Копайгородский обошел глав столицы Чечни Грозного и Казани в Республике Татарстан.
В основе проведенного исследования лежат результаты анкетирования широкого круга экспертов, представляющих различные социальные группы и профессиональные сообщества. Это позволило повысить объективность оценки.
Под руководством Алексея Копайгородского город Сочи достигает отличных финансово-экономических показателей. В Краснодарском крае этот курортный город является лидером по темпам роста инвестиций — в его портфеле находится почти пятьдесят проектов общей стоимостью 495,5 миллиарда рублей.
Отдельно специалисты оценили эффет от инициативы Алексея Копайгородского, согласно которой чиновники городской администрации получают премии в зависимости от реальных результатов их работы, а не гарантированно. Для этого в Сочи была внедрена система оценки деятельности муниципальных служащих — KPI.
Ожидается, что курортный Сочи по итогам текущего года примет рекордное число туристов — 7,6 миллиона человек. Для продвижения туристического продукта в Сочи одновременно с генеральным планом разрабатывается стратегия развития до 2035 года, которая включает десятки приоритетных проектов. В генеральный план интегрированы все элементы, имеющие ценность с точки зрения истории и культуры.