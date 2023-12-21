Лужайка без зайки. Омичка получила маткапитал на несуществующего ребенка

По версии следователей, 45-летняя женщина в 2021 году по поддельному свидетельству о рождении второго ребенка оформила материнский капитал и купила жилье по договору целевого займа. Также омичка получала пособия, положенные при рождении и уходу за ребенком, в том числе как одинокой матери.