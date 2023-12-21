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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

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Лужайка без зайки. Омичка получила маткапитал на несуществующего ребенка

21 декабря 2023, 04:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка получила маткапитал на несуществующего ребенка, теперь ее будут судить

Женщина также оформила детское пособие по поддельным документам.

Жительница Калачинского района пойдет под суд за мошенничество при получении соцвыплат, сообщили 21 декабря в прокуратуре Омской области.

По версии следователей, 45-летняя женщина в 2021 году по поддельному свидетельству о рождении второго ребенка оформила материнский капитал и купила жилье по договору целевого займа. Также омичка получала пособия, положенные при рождении и уходу за ребенком, в том числе как одинокой матери.

В общей сложности ущерб для федерального бюджета составил почти 800 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело рассмотрят в Калачинском районном суде, омичке грозит до 6 лет колонии.

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#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Мошенничество#Уголовное дело#Материнский капитал#Наказание#Федеральный бюджет#Пособия#Евгений Игишев#Социальные выплаты#Подделка документов
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