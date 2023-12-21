Лужайка без зайки. Омичка получила маткапитал на несуществующего ребенка

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
Жительница Калачинского района пойдет под суд за мошенничество при получении соцвыплат, сообщили 21 декабря в прокуратуре Омской области.
По версии следователей, 45-летняя женщина в 2021 году по поддельному свидетельству о рождении второго ребенка оформила материнский капитал и купила жилье по договору целевого займа. Также омичка получала пособия, положенные при рождении и уходу за ребенком, в том числе как одинокой матери.
В общей сложности ущерб для федерального бюджета составил почти 800 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело рассмотрят в Калачинском районном суде, омичке грозит до 6 лет колонии.