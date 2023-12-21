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иллюстрация

Контракт продлят. В Омске затянется капремонт проблемной гимназии № 88

21 декабря 2023, 12:34
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске проблемная гимназия № 88 будет закрыта на капремонт до следующей осени

Образовательное учреждение должно быть готово к началу нового учебного года.

В Омске собираются продлить контракт с подрядчиком, который занимается капитальным ремонтом школы № 88 по улице 3-я Транспортная. Здание обновляет компания «Домстрой», договор с которой заключен в мае этого года.

С этого месяца томский «Томстрой» разрабатывал проект капремонта. В начале декабря проектно-изыскательские документы были проверены, негосударственная экспертиза выдала положительное заключение по технической части проекта.

Изначально контракт на капитальный ремонт образовательного учреждения заключали до 20 декабря 2023 года, однако подрядчик только вчера подал заявление на государственную экспертизу проекта, чтобы организовать проверку достоверности определения сметной стоимости.

«Согласно проекту организации строительства, срок непосредственных работ на объекте составляет девять месяцев. В связи с этим контрактный срок с подрядчиком планируется продлить до 30 сентября 2024 года», — рассказали Городу55 в пресс-центре администрации Омска.

Добавим, что гимназия на 3-й Транспортной построена с ошибками. Здание располагается на небольшом участке, из-за чего организовывать строительство новой школы не представляется возможным. В связи с этим было решено заняться капремонтом объекта.

Затянулось. Проект ремонта омской аварийной школы №88 с опозданием прошел экспертизу
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#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Контракт#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Новости#Договор#Эксклюзив#Алина Ясинская
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