Компания из Словакии пригрозила омским аграриям банкротством в третий раз

Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. публиковала такое сообщение уже дважды в текущем году, но в суд все еще не обратилась. Судя по свежей новости, договориться с должником словаки до сих пор не смогли. Кстати, параллельно братиславская фирма пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соответствующий иск поступил в арбитражный суд в начале августа.