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Братиславская фирма объявила о намерении пойти в Арбитражный суд Омской области

Компания из Словакии пригрозила омским аграриям банкротством в третий раз

21 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI

Братиславская фирма объявила о намерении пойти в Арбитражный суд Омской области

Должник — «Эксим Агро» из Таврического района.

Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «Эксим Агро». Она уже опубликовала официальное сообщение, необходимое в таких случаях, особо отметив, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.

Компания «Эксим Агро» зарегистрирована в селе Любомировка Таврического района Омской области. Ее специализация — «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Последний финансовый год фирма закончила с убытком в 7 млн рублей.

Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. публиковала такое сообщение уже дважды в текущем году, но в суд все еще не обратилась. Судя по свежей новости, договориться с должником словаки до сих пор не смогли. Кстати, параллельно братиславская фирма пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соответствующий иск поступил в арбитражный суд в начале августа.

Компания из Словакии еще раз пригрозила банкротством омским аграриям
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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