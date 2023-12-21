Компания из Словакии пригрозила омским аграриям банкротством в третий раз

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «Эксим Агро». Она уже опубликовала официальное сообщение, необходимое в таких случаях, особо отметив, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.
Компания «Эксим Агро» зарегистрирована в селе Любомировка Таврического района Омской области. Ее специализация — «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Последний финансовый год фирма закончила с убытком в 7 млн рублей.
Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. публиковала такое сообщение уже дважды в текущем году, но в суд все еще не обратилась. Судя по свежей новости, договориться с должником словаки до сих пор не смогли. Кстати, параллельно братиславская фирма пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соответствующий иск поступил в арбитражный суд в начале августа.