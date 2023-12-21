Какой реальный вред может нести сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Во-вторых, в сериале присутствует деление мира на закон и «не закон». Зрители должны осознавать, что существуют правила и законы, которые регулируют наше общество, и есть те, кто их нарушает. Такие нарушения включают в себя кражи, грабежи и другие преступления. Понимание этой разницы поможет молодежи осознать, что есть люди, которые создают законы, и есть те, кто пытается их изменить под себя. Именно на этом различии и возникает романтизация, когда подростки сопереживают героям, идущим против системы и выигрывающим у нее.