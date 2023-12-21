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Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Какой реальный вред может нести сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

21 декабря 2023, 18:53
О сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который рассказывает о бандитах, сейчас много спорят. Его обвиняют в том, что он создает романтическую картину организованной преступности среди молодежи.

Кинопедагог Николай Данн, который является членом Общественного совета при Минкульте РФ, объяснил, какой реальный вред может нести этот фильм и как его завершение повлияет на подражателей героев, пишет ФедералПресс.

Согласно эксперту, сериал, который имеет классификацию «18+», формально не нарушает законодательство. Однако даже если зрители достигли возраста совершеннолетия, это не означает, что их ум уже полностью сформировался. Все равно многие дети и подростки смотрят и обсуждают содержание этого сериала, а иногда даже пытаются повторить поведение героев, отмечается в статье ФедералПресс.

Что можно сделать, чтобы защитить молодежь от потенциального негативного воздействия сериала? По мнению Николая Данна, важно не только запретить, но и начать диалог с подростками. Существуют несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, сериал основан на реальных событиях и отражает определенный период в истории России. Подростки должны понимать, что это не выдумка, а часть жизни их родителей, бабушек и дедушек.

Во-вторых, в сериале присутствует деление мира на закон и «не закон». Зрители должны осознавать, что существуют правила и законы, которые регулируют наше общество, и есть те, кто их нарушает. Такие нарушения включают в себя кражи, грабежи и другие преступления. Понимание этой разницы поможет молодежи осознать, что есть люди, которые создают законы, и есть те, кто пытается их изменить под себя. Именно на этом различии и возникает романтизация, когда подростки сопереживают героям, идущим против системы и выигрывающим у нее.

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