Город зажигает огни. «Омскэлектро» подключает на улицах новогоднюю иллюминацию

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Общественные пространства и улицы Омска продолжают украшать к Новому году. Как только в городе отступили морозы, сотрудники «Омскэлектро» начали подключать праздничную световую иллюминацию.
По словам главного инженера «Омскэлектро» Дмитрия Поддубко, полностью во всех округах города новогодняя иллюминация загорится примерно к 28 декабря.
«Сейчас мы продолжаем работу по подключению световых консолей и гирлянд, размещенных на опорах освещения. В Омске появится около 45 световых перетяжек, проходящих посередине дороги с одной опоры до другой. Точечных объектов будет более тысячи», — рассказал Дмитрий Поддубко.
В подключении иллюминации задействовано около 10 человек. За каждым из округов Омска закреплена отдельная бригада. Новогодняя иллюминация загорается одновременно с включением наружного освещения в городе.
Помимо городских магистралей празднично оформлены уже Воскресенский сквер, сквер имени Дзержинского, Театральная площадь, улица Партизанская, Музейная и другие пространства.
«Мы традиционно во второй половине декабря помогаем округам Омска в подключении и монтаже новой праздничной иллюминации. Дополнительно нас привлекают к украшению парков и скверов, чтобы в городе создавалась комфортная среда и праздничное настроение», — сообщил начальник участка наружного освещения АО «Омскэлектро» Дмитрий Иваненко.
После преображения улиц и украшения световых опор яркими гирляндами омичи начинают активно делится фотографиями в соцсетях.
В этом году уже успела преобразится территория рядом с администрацией Советского округа. Омичей встречает входная группа с поздравлением «С новым годом!», елки, украшенные гирляндами, яркие огни на окнах здания.
«Дополнительно к уже имеющимся световым фигурам снеговиков, Деда мороза и Снегурочки мы в 2023 году купили новую фигуру „Часы“. Она разместилась на улице Красный путь. Также мы приглашаем организации оформить свои входные группы и жителей города украсить окна в квартирах», — отметила замглавы администрации Советского округа Елена Мартынова.