Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

«Омскэлектро» подключает новогоднюю иллюминацию на городских улицах и парках

Город зажигает огни. «Омскэлектро» подключает на улицах новогоднюю иллюминацию

21 декабря 2023, 04:18
Фото: АО «Омскэлектро»

«Омскэлектро» подключает новогоднюю иллюминацию на городских улицах и парках

Полностью работа по подключению световых украшений завершится к 28 декабря.

Общественные пространства и улицы Омска продолжают украшать к Новому году. Как только в городе отступили морозы, сотрудники «Омскэлектро» начали подключать праздничную световую иллюминацию.

По словам главного инженера «Омскэлектро» Дмитрия Поддубко, полностью во всех округах города новогодняя иллюминация загорится примерно к 28 декабря.

«Сейчас мы продолжаем работу по подключению световых консолей и гирлянд, размещенных на опорах освещения. В Омске появится около 45 световых перетяжек, проходящих посередине дороги с одной опоры до другой. Точечных объектов будет более тысячи», — рассказал Дмитрий Поддубко.
Главный инженер Дмитрий ПоддубкоГлавный инженер Дмитрий Поддубко
Главный инженер Дмитрий Поддубко
Фото: Город55

В подключении иллюминации задействовано около 10 человек. За каждым из округов Омска закреплена отдельная бригада. Новогодняя иллюминация загорается одновременно с включением наружного освещения в городе.

Пространство рядом с администрацией Советского округаПространство рядом с администрацией Советского округа
Пространство рядом с администрацией Советского округаПространство рядом с администрацией Советского округа
Пространство рядом с администрацией Советского округаПространство рядом с администрацией Советского округа
Пространство рядом с администрацией Советского округаПространство рядом с администрацией Советского округа
Пространство рядом с администрацией Советского округаПространство рядом с администрацией Советского округа
Пространство рядом с администрацией Советского округа
Фото: АО «Омскэлектро»

Помимо городских магистралей празднично оформлены уже Воскресенский сквер, сквер имени Дзержинского, Театральная площадь, улица Партизанская, Музейная и другие пространства.

«Мы традиционно во второй половине декабря помогаем округам Омска в подключении и монтаже новой праздничной иллюминации. Дополнительно нас привлекают к украшению парков и скверов, чтобы в городе создавалась комфортная среда и праздничное настроение», — сообщил начальник участка наружного освещения АО «Омскэлектро» Дмитрий Иваненко.
Начальник участка наружного освещения Дмитрий ИваненкоНачальник участка наружного освещения Дмитрий Иваненко
Начальник участка наружного освещения Дмитрий Иваненко
Фото: АО «Омскэлектро»

После преображения улиц и украшения световых опор яркими гирляндами омичи начинают активно делится фотографиями в соцсетях.

В этом году уже успела преобразится территория рядом с администрацией Советского округа. Омичей встречает входная группа с поздравлением «С новым годом!», елки, украшенные гирляндами, яркие огни на окнах здания.

«Дополнительно к уже имеющимся световым фигурам снеговиков, Деда мороза и Снегурочки мы в 2023 году купили новую фигуру „Часы“. Она разместилась на улице Красный путь. Также мы приглашаем организации оформить свои входные группы и жителей города украсить окна в квартирах», — отметила замглавы администрации Советского округа Елена Мартынова.
Замглавы администрации Советского округа Елена МартыноваЗамглавы администрации Советского округа Елена Мартынова
Замглавы администрации Советского округа Елена Мартынова
Фото: Город55
Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Праздники#Новости#Световая иллюминация#АО «Омскэлектро»#Украшения#Юлия Истомина#Новый год 2024
Подпишитесь
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
Сегодня, 03:28
«Придется отвозить в Омск». Район на 26 тысяч человек остался без патологоанатома
Вчера, 05:06
Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел
Сегодня, 07:09
Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска
Вчера, 06:35
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
Сегодня, 06:02
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:49