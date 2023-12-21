Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Эксперт: Силовые упражнения и растяжка — ключ к гармонии тела

21 декабря 2023, 16:26
Боль в спине может быть страшной проблемой для многих людей. Многие из нас используют упражнения и массаж, чтобы получить облегчение, но почему эти методы не всегда работают? Об этом рассказала специалист по реабилитации и кинезиотерапии Арина Соболева.

Силовые упражнения отличны для развития мышц и поддержания правильной осанки, пишет Pravda.Ru. Растяжка помогает предотвратить травмы и увеличить гибкость суставов, делая наши повседневные действия более комфортными. Однако, чтобы достигнуть идеального баланса, необходимо сочетать оба типа упражнений.

Интересно, что у многих людей мышцы тела находятся в дисбалансе. Это может иметь разные причины:

— Малоподвижный образ жизни — когда мы проводим большую часть времени в одной позе.

— Избыточная физическая активность — связанная с определенным типом работы.

— Травмы — ушибы, переломы, сотрясения и другие повреждения.

— Шрамы и рубцы — которые могут стягивать мягкие ткани и вызывать дисбаланс.

Из-за неравномерной нагрузки некоторые мышцы сокращаются и образуют так называемые «функциональные блоки», что в конечном итоге приводит к болям в спине.

Важно понимать, что боль — это лишь симптом, а не сама проблема. Поэтому массаж, направленный только на снятие боли в определенной области, может временно помочь, но не решит проблему навсегда. Рекомендуется найти и устранить первопричины боли и закрепить полученный результат через целевые упражнения.

Борьба с болями в спине требует комплексного подхода и понимания, что каждый случай уникален. Нет универсального решения для всех, поэтому важно обратиться к специалисту, чтобы получить индивидуальную программу лечения и предотвратить повторение проблемы.

Подпишитесь
Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
Сегодня, 03:28
Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области
Сегодня, 07:16
Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел
Сегодня, 07:09
Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье
Сегодня, 09:18
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
Сегодня, 06:02
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
Сегодня, 03:49