Эксперт: Силовые упражнения и растяжка — ключ к гармонии тела

Боль в спине может быть страшной проблемой для многих людей. Многие из нас используют упражнения и массаж, чтобы получить облегчение, но почему эти методы не всегда работают? Об этом рассказала специалист по реабилитации и кинезиотерапии Арина Соболева.