Доброе сердце. Омские полицейские помогли спасти раненую косулю

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Полицейские увидели косулю, лежащую недалеко от дороги, и доставили ее в ветеринарную клинику. Она не двигалась и тяжело дышала, судя по всему, животное сбила машина.
Оказавшись в клинике, сотрудники ППСП Ергали Сулейменов и Шалхар Ахметов передали косулю ветеринарам, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что недавно в приюте «Омские хвостики» рассказали, как спасают косуль этой зимой и с какими случаями уже сталкивались.