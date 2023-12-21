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В Омске сотрудники полиции помогли спасти раненую косулю

Доброе сердце. Омские полицейские помогли спасти раненую косулю

21 декабря 2023, 10:31
Фото: Управление по охране животного мира

В Омске сотрудники полиции помогли спасти раненую косулю

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили животное около проезжей части.

Полицейские увидели косулю, лежащую недалеко от дороги, и доставили ее в ветеринарную клинику. Она не двигалась и тяжело дышала, судя по всему, животное сбила машина.

Оказавшись в клинике, сотрудники ППСП Ергали Сулейменов и Шалхар Ахметов передали косулю ветеринарам, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Видео: Омская полиция

Напомним, что недавно в приюте «Омские хвостики» рассказали, как спасают косуль этой зимой и с какими случаями уже сталкивались.

Животные бегают в ужасе по городу. В омском приюте рассказали, как спасают косуль
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