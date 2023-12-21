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Posted 21 декабря 2023, 06:19

Published 21 декабря 2023, 06:19

Modified 21 декабря 2023, 06:22

Updated 21 декабря 2023, 06:22

иллюстрация

Деньги, путешествие, гаджеты. Омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год

21 декабря 2023, 06:19
Фото: Город55. иллюстрация

Омичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Аналитики также узнали, какие подарки чаще всего предпочитают женщины и мужчины.

Аналитики SuperJob спросили у жителей Омской области, что они хотят на Новый год. Как оказалось, многие (21%) думают о деньгах для покупки желаемого. Второй по популярности ответ — путешествие (13%).

Кто-то хочет получить на праздник гаджет (7%), некоторые мечтают о сертификате на обучение (6%). Есть те, кто ждет под елкой инструменты для строительства и ремонта (4%). В качестве подарка омичи также ждут украшения, бытовую технику и товары для спорта (3%).

На Новый год жители региона хотели бы новый наряд, элитный алкоголь, книгу, билеты в театр или на концерт (2%). Некоторые желают косметику, парфюмерию, подарочный сертификат, посуду и кухонную утварь, компьютерные игры, подписку на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера (по 1%).

Инструменты для строительства и ремонта, товары для спорта и активного отдыха являются самыми популярными подарками, которые желают мужчины на Новый год. Женщины чаще всего хотят в качестве новогоднего презента путешествие, сертификат на обучение и украшения. Омичи старше 45 лет больше молодых думают об отпуске (18%).

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