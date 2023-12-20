Житель Омской области пытался изнасиловать проводницу прямо в купе поезда

Напомним, что осенью омский суд наказал мужчину за изнасилование 10-летней давности. Выяснилось, что гражданин Казахстана проникал в квартиры омских домов, расположенные на первых этажах и совершал в отношении женщин различные насильственные действия. Суд признал мужчину виновным по п., а ч. 3 ст. 131 и п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание — 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.