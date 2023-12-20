Житель Омской области пытался изнасиловать проводницу прямо в купе поезда

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Жителя Омской области признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Установлено, что в июле 2023 года мужчина ехал в пассажирском поезде сообщением «Чита-Москва». Ночью он попытался изнасиловать в купе вагона проводницу, но женщина начала кричать и привлекла внимание. На громкие звуки пришел пассажир из соседнего купе и остановил нарушителя.
С учетом позиции гособвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, что осенью омский суд наказал мужчину за изнасилование 10-летней давности. Выяснилось, что гражданин Казахстана проникал в квартиры омских домов, расположенные на первых этажах и совершал в отношении женщин различные насильственные действия. Суд признал мужчину виновным по п., а ч. 3 ст. 131 и п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание — 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.