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Житель Омской области пытался изнасиловать проводницу прямо в купе поезда

20 декабря 2023, 11:17
Фото: Midjourney
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Суд наказал жителя Омской области, который пытался изнасиловать проводницу

Приговор мужчине вынес Обской городской суд Новосибирской области.

Жителя Омской области признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Установлено, что в июле 2023 года мужчина ехал в пассажирском поезде сообщением «Чита-Москва». Ночью он попытался изнасиловать в купе вагона проводницу, но женщина начала кричать и привлекла внимание. На громкие звуки пришел пассажир из соседнего купе и остановил нарушителя.

С учетом позиции гособвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что осенью омский суд наказал мужчину за изнасилование 10-летней давности. Выяснилось, что гражданин Казахстана проникал в квартиры омских домов, расположенные на первых этажах и совершал в отношении женщин различные насильственные действия. Суд признал мужчину виновным по п., а ч. 3 ст. 131 и п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание — 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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#Омск#Омская область#Изнасилование#Насильственные действия сексуального характера#Новости#Насилие#Насильник#Насильственные действия#Сексуальное насилие#Анастасия Баянова
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