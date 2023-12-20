Водителя с травмами отвезли в больницу. Под Омском легковушка врезалась в автобус

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Сегодня, 20 декабря, около 6 часов утра на Красноярском тракте лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2112» вылетел на встречную полосу и врезался пассажирский автобус. Водителя легковушки с тяжелыми травмами отвезли в больницу.
Автобус следовал по маршруту № 116 «ДК имени Малунцева — поселок Береговой». В момент аварии в салоне находился один пассажир, он не пострадал.
Ранее Город55 сообщал, что на улице Богдана Хмельницкого иномарка сбила 16-летнюю девушка на пешеходном переходе. Подростку потребовалась помощь врачей.