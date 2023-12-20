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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

У машины сильно помяло переднюю часть

Водителя с травмами отвезли в больницу. Под Омском легковушка врезалась в автобус

20 декабря 2023, 06:04
Фото: Госавтоинспекция Омской области
У машины сильно помяло переднюю часть

Под Омском автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом

ДТП произошло рано утром на Красноярском тракте. В момент аварии в салоне автобуса находился один пассажир, он не пострадал.

Сегодня, 20 декабря, около 6 часов утра на Красноярском тракте лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2112» вылетел на встречную полосу и врезался пассажирский автобус. Водителя легковушки с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Автобус следовал по маршруту № 116 «ДК имени Малунцева — поселок Береговой». В момент аварии в салоне находился один пассажир, он не пострадал.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

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#Происшествия#ДТП#Автобус#ГИБДД#Евгений Игишев#Медицинская помощь
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