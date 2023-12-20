Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Министр энергетики рассказал омичам, что сейчас происходит на ТЭЦ-5

Владимир Шнипко рассказал, что сейчас происходит на ТЭЦ-5

20 декабря 2023, 14:43
Фото: 1MI

Министр энергетики рассказал омичам, что сейчас происходит на ТЭЦ-5

По словам чиновника, сейчас все технические неисправности оборудования устранены.

Устраняли неполадки специалисты «ТГК-11». Сейчас в работу включены 5 энергокотлов, что соответствует норме, параметры теплоснабжения от станции также восстановились. Температура теплоносителя на выходе из ТЭЦ составляет 80 градусов и продолжает подниматься.

«Работая в важной отрасли, считаю, что жителям нужно давать актуальную информацию по ситуации, говорить о планах и дальнейших шагах по решению тех или иных проблем, а не замалчивать Благодарю инженеров и техперсонал „ТЭЦ-5“ за взаимодействие, хоть и не всегда оперативное, держим руку на пульсе дальше.», — написал Шнипко.

Напомним, что сегодня днем в пресс-службе «ТГК-11» опровергали информацию о том, что на ТЭЦ-5 появились неполадки и просили представителей СМИ и ответственных лиц не распространять недостоверную информацию.

#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#Отключение отопления#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5
Сегодня, 09:12
«Придется отвозить в Омск». Район на 26 тысяч человек остался без патологоанатома
Сегодня, 05:06
Включат до конца дня. В Омске вновь пропало отопление из-за проблем на ТЭЦ-5
Сегодня, 07:01
Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска
Сегодня, 06:35
Из Заксобрания Омской области уйдет «самый бедный» депутат Дарья Бикмаева
Сегодня, 07:59
Омская область попала в топ-30 по размеру выплат участникам СВО
Сегодня, 02:00