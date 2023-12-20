Владимир Шнипко рассказал, что сейчас происходит на ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Устраняли неполадки специалисты «ТГК-11». Сейчас в работу включены 5 энергокотлов, что соответствует норме, параметры теплоснабжения от станции также восстановились. Температура теплоносителя на выходе из ТЭЦ составляет 80 градусов и продолжает подниматься.
«Работая в важной отрасли, считаю, что жителям нужно давать актуальную информацию по ситуации, говорить о планах и дальнейших шагах по решению тех или иных проблем, а не замалчивать Благодарю инженеров и техперсонал „ТЭЦ-5“ за взаимодействие, хоть и не всегда оперативное, держим руку на пульсе дальше.», — написал Шнипко.
Напомним, что сегодня днем в пресс-службе «ТГК-11» опровергали информацию о том, что на ТЭЦ-5 появились неполадки и просили представителей СМИ и ответственных лиц не распространять недостоверную информацию.