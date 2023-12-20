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В The Wall Street Journal назвали президента РФ геополитическим победителем года

В The Wall Street Journal назвали президента РФ геополитическим победителем года

20 декабря 2023, 13:01
Фото: kremlin.ru
Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Бейкер заявил, что Владимира Путина можно назвать геополитическим победителем года. Журналист подчеркнул, что позиция президента РФ выглядит гораздо более сильной, чем в 2022 году.

В материале Бейкера говорится, что санкционный шквал не обнулил российскую экономику, при этом позиции Европы пошатнулись. В то же время провальное наступление Киева привело к тому, что поддержка Вашингтона «дала трещину», пишет ria.ru.

Не только в WSJ меняют риторику в отношении российского лидера. Time включил Путина в список претендентов на звание «Человек года». Кстати, в 2007-м он уже был признан обладателем этого звания по версии данного издания. Более того, лидер России неоднократно включался в список 100 самых влиятельных людей мира.

В Financial Times также писали о том, что инициатива в украинском конфликте принадлежит России. А западные аналитики всё чаще говорят о том, что побеждает в этом противостоянии именно Владимир Путин.

Во время декабрьской прямой линии президент РФ отметил, что Запад дал Украине даже больше оружия и боеприпасов, чем обещал, но это не привело к победе Киева. Только танков, в том числе современных британских «Челленджеров», было уничтожено свыше 740.

В свою очередь, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что киевские вооружённые формирования не достигли целей ни на одном из направлений.

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