Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В материале Бейкера говорится, что санкционный шквал не обнулил российскую экономику, при этом позиции Европы пошатнулись. В то же время провальное наступление Киева привело к тому, что поддержка Вашингтона «дала трещину», пишет ria.ru.
Не только в WSJ меняют риторику в отношении российского лидера. Time включил Путина в список претендентов на звание «Человек года». Кстати, в 2007-м он уже был признан обладателем этого звания по версии данного издания. Более того, лидер России неоднократно включался в список 100 самых влиятельных людей мира.
В Financial Times также писали о том, что инициатива в украинском конфликте принадлежит России. А западные аналитики всё чаще говорят о том, что побеждает в этом противостоянии именно Владимир Путин.
Во время декабрьской прямой линии президент РФ отметил, что Запад дал Украине даже больше оружия и боеприпасов, чем обещал, но это не привело к победе Киева. Только танков, в том числе современных британских «Челленджеров», было уничтожено свыше 740.
В свою очередь, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что киевские вооружённые формирования не достигли целей ни на одном из направлений.