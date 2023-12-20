В The Wall Street Journal назвали президента РФ геополитическим победителем года

Не только в WSJ меняют риторику в отношении российского лидера. Time включил Путина в список претендентов на звание «Человек года». Кстати, в 2007-м он уже был признан обладателем этого звания по версии данного издания. Более того, лидер России неоднократно включался в список 100 самых влиятельных людей мира.