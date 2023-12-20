В России предложили приостановить продажу литературы обвиняемых в экстремизме

Согласно закону, экстремистские материалы нарушают запреты, установленные антиэкстремистским законодательством, и представляют угрозу для прав и свобод граждан, конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Однако, между возбуждением дела, проведением экспертизы и вынесением решения суда может пройти много времени, в течение которого эти произведения продолжат продаваться и приносить доход авторам, включая потенциальных экстремистов.