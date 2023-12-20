В России предложили приостановить продажу литературы обвиняемых в экстремизме

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
По его предложению, продажа таких книг должна быть приостановлена до проведения экспертизы. Запрет на распространение экстремистских материалов уже предусмотрен федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, пишет RT.
Согласно закону, экстремистские материалы нарушают запреты, установленные антиэкстремистским законодательством, и представляют угрозу для прав и свобод граждан, конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Однако, между возбуждением дела, проведением экспертизы и вынесением решения суда может пройти много времени, в течение которого эти произведения продолжат продаваться и приносить доход авторам, включая потенциальных экстремистов.
В своем обращении Иван Соловьев предложил дополнить законодательство нормой о приостановке продажи художественных произведений, написанных авторами, обвиняемыми в экстремистской деятельности, до завершения экспертиз и принятия законного решения по уголовному делу. Он считает, что такая мера поможет защитить граждан от потенциально вредных и опасных книг, а также предотвратит провокации и незаконные действия.