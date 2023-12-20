Турчак: Президенту РФ направлен десятый доклад рабочей группы по СВО

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Рабочая группа предлагает увеличить количество мер поддержки военнослужащих и скорректировать уже действующие механизмы, пишет ФедералПресс.
Глава рабочей группы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал о предложениях, вошедших в доклад. Одно из них — проработка и утверждение порядка получения вне очереди медицинской помощи инвалидами и ветеранами боевых действий, в том числе речь идет о предварительной записи на прием. Несмотря на то что в законодательстве закреплено право на внеочередную медпомощь, конкретные правила ее оказания отсутствуют, и военнослужащие попадают к специалистам на общих условиях.
Еще одна предлагаемая мера касается уточнения порядка снятия ограничений по счетам должников, являющихся участниками спецоперации, на период приостановления исполнительного производства. Турчак пояснил, что периодически возникают ситуации, когда производство уже приостановлено, а ограничения еще действуют. Как следствие, бойцы лишены возможности свободно распоряжаться средствами, включая боевые выплаты.
Рабочая группа предложила приравнять к членам семьи участника СВО детей, достигших 18-летия и завершивших обучение в школе, — на период до 1 сентября года, в котором выпускник получил аттестат. Сейчас дети участников СВО, окончившие школы, но еще не принятые на обучение в вузы, не получают положенных соцгарантий, сказал Турчак.
Помимо этого, группа предлагает утвердить меры стимулирования и допгарантии для членов семей погибших военнослужащих СВО, если они намерены делать долгосрочные сбережения в рамках программы негосударственной системы пенсионного обеспечения. В докладе содержится и инициатива об отмене госпошлины за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
В докладе президенту перечислены и законы, принятые в декабре, которые ранее были инициированы рабочей группой. Это, прежде всего, законы о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы независимо от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения и о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года. Также упомянуты законы о наделении статусом социальных предпринимателей предприятий, которые принимают на работу ветеранов СВО, и о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели при выполнении служебных задач в зоне спецоперации.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, рабочая группа по вопросам СВО была сформирована на основе распоряжения Президента РФ год назад.
«За это время по её инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе», — заявил Андрей Турчак.