Турчак: Президенту РФ направлен десятый доклад рабочей группы по СВО

В докладе президенту перечислены и законы, принятые в декабре, которые ранее были инициированы рабочей группой. Это, прежде всего, законы о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы независимо от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения и о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года. Также упомянуты законы о наделении статусом социальных предпринимателей предприятий, которые принимают на работу ветеранов СВО, и о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели при выполнении служебных задач в зоне спецоперации.