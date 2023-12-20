Темури Латария назначил нового директора в «Сибирских колбасах»

Единственным учредителем «Сибирских колбас» является богатейший омский бизнесмен Темури Латария (именно его в свое время сменил Севостьянов в качестве директора). Сейчас Севостьянов остается главой еще одной компании Латарии, зарегистрированной в одном здании с «Сибколбасами», — «Авангард». Кроме того, в день увольнения из «Сибирских колбас» Севостьянов был назначен директором «Алтайских колбас», прописанных в Барнауле.