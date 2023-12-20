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Темури Латария

Темури Латария назначил нового директора в «Сибирских колбасах»

20 декабря 2023, 05:11
Фото: 1MI
Темури Латария

В одной из фирм Латарии сменилось руководство

Компанию возглавила Елена Карпушина.

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирские колбасы», прописанном в Омске в 8-м Семиреченском переулке, сменилось руководство. С мая 2013 года должность директора занимал Вячеслав Севостьянов, но 19 декабря его место заняла Елена Карпушина.

Единственным учредителем «Сибирских колбас» является богатейший омский бизнесмен Темури Латария (именно его в свое время сменил Севостьянов в качестве директора). Сейчас Севостьянов остается главой еще одной компании Латарии, зарегистрированной в одном здании с «Сибколбасами», — «Авангард». Кроме того, в день увольнения из «Сибирских колбас» Севостьянов был назначен директором «Алтайских колбас», прописанных в Барнауле.

Отметим, что выручка «Сибирских колбас» за 2022 год составила почти 6 млрд рублей. Компания занимается производством колбасных изделий. До 2013 года она принадлежала Дмитрию Брокле.

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#Бизнес#Новости#Темури Латария#Николай Эйхвальд#Сибирские колбасы#Смена руководства
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