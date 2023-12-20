Технологии водородной энергетики внедряют на Сахалине по инициативе Валерия Лимаренко

Posted 20 декабря, 07:54
Published 20 декабря, 07:54
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Встреча губернатора Сахалинской области с инженерами-конструкторами состоялась на испытательном полигоне Московского физико-технического института (МФТИ). Валерию Лимаренко показали образцы установок, которые в скором времени станут пилотными узлами генерации на Сахалине и Курилах.
«Водородная энергетика — это уже не будущее, а настоящее. Мы разворачиваем полигон в Южно-Сахалинске на базе СКБ САМИ, где будем апробировать новейшие технологии, а затем внедрять их в муниципалитетах. Благодаря этому мы хотим сделать связь и электроснабжение в труднодоступных селах бесперебойным, перевести тяжелый транспорт на экологически чистое топливо и решать другие задачи для улучшения экологической ситуации на островах. Запасы водорода практически безграничны, он выделяет много энергии и может применяться во множестве сфер жизни», — подчеркнул губернатор Сахалинской области.
Оператор одного из образцов рассказал, что в день с помощью АЗС можно будет заправить несколько десятков автомобилей, в том числе большегрузных. Уже создан терминал, который принимает оплату и подает топливо — внешне он практически не отличается от обычного заправочного автомата. В таком модуле особо заинтересованы представители угольной промышленности Сахалина, готовые перевести на экологически чистое топливо грузовики «БелАЗ».
Директор научно-технического центра автономной энергетики МФТИ Юрий Васильев представил конструкции, которые позволяют не только генерировать водород из солнца и ветра, но и сохранять эту энергию, а также передавать ее в отдаленные населенные пункты. Они могут обеспечивать работу вышек связи, а также играть роль временных генераторов для подачи электроэнергии потребителям в экстренных ситуациях.
Как рассказал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, подобных установок в России еще нет. Первые станции появятся в селах на Сахалине. В Огоньках модуль снабдит энергией вышку связи. А в Новикове благодаря установке появится бесперебойный источник электричества.
Сахалинская область входит в пилотный проект по развитию водородной энергетики в России и федеральный проект «Чистая энергетика», который реализуют по поручению президента Владимира Путина. Правительство островного региона и МФТИ при поддержке Минпромторга, Минобрнауки, Минэнерго, Минвостокразвития и МЧС России создает в Южно-Сахалинске Центр инжиниринга с опытным полигоном. В течение двух лет должен завершиться эксперимент по достижению углеродной нейтральности. Главная его идея — чистый воздух и возобновляемая энергия, позволяющая давать дополнительные доходы в бюджет области. Работа по созданию инфраструктуры, работающей на водороде, является логическим продолжением эксперимента. Также принято решение создать рабочую группу специалистов, которая станет связующим звеном в запуске модулей на Сахалине. В нее войдут московские и сахалинские ученые, студенты «Школы инженеров», специалисты по водородной энергетике и конструкторы, создавшие установки. Запуск первых модулей и ввод их в эксплуатацию намечен уже на июнь 2024 года.