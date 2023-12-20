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Суд в Кузбассе защитил права ребенка, искусанного соседской собакой

Суд в Кузбассе защитил права ребенка, искусанного соседской собакой

20 декабря 2023, 09:13
Фото: Midjourney
Владельцы агрессивного пса в Кузбассе обязаны заплатить 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, которого искусала собака, так как суд пришел к выводу, что они неправильно содержали животное, позволяя ему свободный доступ на участок соседей.

В Кузбассе владельцы агрессивной собаки попали под суд после нападени животного на маленького ребенка, пишет sibdepo.ru.

Зимой 2022 года в Мысках соседская собака перепрыгнула через забор и укусила ребенка. Родители решили подать в суд с требованием компенсации морального вреда, так как ребенок получил незначительные повреждения, испытывал сильную боль и теперь боится собак. Они потребовали 300 000 рублей от владельцев собаки, в то время как последние предложили заплатить всего 30 000 рублей, объяснив это тем, что дети сами спровоцировали собаку своими действиями.

Однако суд пришел к выводу, что правильно содержать животное не было, поэтому у собаки был возможность попасть на участок соседей. В результате ответчикам придется выплатить ребенку компенсацию в размере 150 000 рублей, выступая в лице его законного представителя.

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