Суд в Кузбассе защитил права ребенка, искусанного соседской собакой

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Кузбассе владельцы агрессивной собаки попали под суд после нападени животного на маленького ребенка, пишет sibdepo.ru.
Зимой 2022 года в Мысках соседская собака перепрыгнула через забор и укусила ребенка. Родители решили подать в суд с требованием компенсации морального вреда, так как ребенок получил незначительные повреждения, испытывал сильную боль и теперь боится собак. Они потребовали 300 000 рублей от владельцев собаки, в то время как последние предложили заплатить всего 30 000 рублей, объяснив это тем, что дети сами спровоцировали собаку своими действиями.
Однако суд пришел к выводу, что правильно содержать животное не было, поэтому у собаки был возможность попасть на участок соседей. В результате ответчикам придется выплатить ребенку компенсацию в размере 150 000 рублей, выступая в лице его законного представителя.