Суд в Кузбассе защитил права ребенка, искусанного соседской собакой

Зимой 2022 года в Мысках соседская собака перепрыгнула через забор и укусила ребенка. Родители решили подать в суд с требованием компенсации морального вреда, так как ребенок получил незначительные повреждения, испытывал сильную боль и теперь боится собак. Они потребовали 300 000 рублей от владельцев собаки, в то время как последние предложили заплатить всего 30 000 рублей, объяснив это тем, что дети сами спровоцировали собаку своими действиями.