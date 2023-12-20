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Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Сергей Штепс рассказал о своих впечатлениях от нового фильма

20 декабря 2023, 18:20
Перед премьерой фильма «Новогодний всё включено» актёр и режиссёр Сергей Штепс рассказал журналистам из «ФедералПресс» о своём участии в проекте и планах на новогодние каникулы.

Фильм уже вызвал интерес у зрителей после закрытых премьерных показов в разных городах. Сергей Штепс поделился, что многим зрителям особенно запомнился его персонаж, и это было приятным сюрпризом для него, пишет ФедералПресс.

Описывая свою роль, Штепс отметил, что играл беглого преступника вместе с актером Алексеем Базановым. Персонаж Малой, которого он изображает, одет в костюм зайца, что делает его ярким и комичным в контексте фильма.

Говоря о дружбе на съёмочной площадке, Сергей подчеркнул, что всей команде удалось создать дружественную атмосферу, но самым близким напарником для него стал актер Алексей Базанов.

Актёр также рассказал о своих планах на праздники. Штепс намерен отметить новогодние каникулы в уютной обстановке с женой и дочкой, так как это уже стало их традицией за последние два года.

По поводу новогодних традиций в семье, Сергей поделился, что они украшают елку, слушают новогодние мелодии и смотрят популярные фильмы, включая советскую классику и такие хиты, как «Один дома» и «Гарри Поттер». Они также всей семьёй готовят пельмени, что придаёт праздничное настроение и добавляет уют.

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