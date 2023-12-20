Сергей Штепс рассказал о своих впечатлениях от нового фильма

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Фильм уже вызвал интерес у зрителей после закрытых премьерных показов в разных городах. Сергей Штепс поделился, что многим зрителям особенно запомнился его персонаж, и это было приятным сюрпризом для него, пишет ФедералПресс.
Описывая свою роль, Штепс отметил, что играл беглого преступника вместе с актером Алексеем Базановым. Персонаж Малой, которого он изображает, одет в костюм зайца, что делает его ярким и комичным в контексте фильма.
Говоря о дружбе на съёмочной площадке, Сергей подчеркнул, что всей команде удалось создать дружественную атмосферу, но самым близким напарником для него стал актер Алексей Базанов.
Актёр также рассказал о своих планах на праздники. Штепс намерен отметить новогодние каникулы в уютной обстановке с женой и дочкой, так как это уже стало их традицией за последние два года.
По поводу новогодних традиций в семье, Сергей поделился, что они украшают елку, слушают новогодние мелодии и смотрят популярные фильмы, включая советскую классику и такие хиты, как «Один дома» и «Гарри Поттер». Они также всей семьёй готовят пельмени, что придаёт праздничное настроение и добавляет уют.