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В Омске водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Сбил пешехода. В Омске 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля

20 декабря 2023, 02:26
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Авария произошла в районе остановки Лизы Чайкиной на улице Богдана Хмельницкого.

Вчера вечером, 19 декабря, в Омске водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Mazda Demio ехала по улице Богдана Хмельницкого. На пешеходном переходе в районе остановки Лизы Чайкиной она наехала на подростка. В результате ДТП девушка обратилась за помощью к врачам.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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