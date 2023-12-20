Сбил пешехода. В Омске 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Mazda Demio ехала по улице Богдана Хмельницкого. На пешеходном переходе в районе остановки Лизы Чайкиной она наехала на подростка. В результате ДТП девушка обратилась за помощью к врачам.