Сбил пешехода. В Омске 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Вчера вечером, 19 декабря, в Омске водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Mazda Demio ехала по улице Богдана Хмельницкого. На пешеходном переходе в районе остановки Лизы Чайкиной она наехала на подростка. В результате ДТП девушка обратилась за помощью к врачам.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.