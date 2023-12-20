Провоцирует ДТП. Суд потребовал отремонтировать опасную дорогу в Омской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Во время проверки прокуратура Горьковского района Омской области выявила серьезные нарушения в содержании дороги «Октябрьское-Никоновка». Состояние проезжей части нарушает законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Так, на отдельных участках дорожного покрытия были выявлены значительные недостатки, которые мешают движению, и, более того, провоцируют аварии, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чтобы защитить граждан, прокуратура подала в суд иск с требованием обязать КУ «УДХ Омской области» отремонтировать дорогу. Суд в полном объеме удовлетворил требования, теперь прокуратура Горьковского района проконтролирует его исполнение.