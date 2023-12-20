Продукты, богатые железом: как повысить гемоглобин

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Среди таких продуктов можно назвать мясо, птицу, рыбу, свеклу, шпинат, горох, бобы, фасоль, чечевицу и различные крупы. Также полезно есть фрукты, которые богаты витамином C, он помогает организму лучше усваивать железо. Это объясняет эксперт Екатерина Курбатова из портала телемедицинских консультаций Arimed.
Врач рекомендует предпочитать сырую форму для овощей, орехов и фруктов, а мясо и другие продукты, которые требуют термической обработки, можно готовить разными способами: запекать, варить или приготавливать на пару, пишет Pravda.Ru.