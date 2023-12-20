Продукты, богатые железом: как повысить гемоглобин

Среди таких продуктов можно назвать мясо, птицу, рыбу, свеклу, шпинат, горох, бобы, фасоль, чечевицу и различные крупы. Также полезно есть фрукты, которые богаты витамином C, он помогает организму лучше усваивать железо. Это объясняет эксперт Екатерина Курбатова из портала телемедицинских консультаций Arimed.