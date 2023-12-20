Президент ТПП России рассказал о международном сотрудничестве и поддержке бизнеса

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По данным внешнеполитического ведомства РФ, в отношении России введено более 17,5 тысячи ограничительных мер со стороны западных стран. Таким образом она оказалась лидером среди государств по количеству введенных санкций. Говоря о том, как на это реагируют отечественные предприниматели, Сергей Катырин отметил, что бизнес постепенно стал адаптироваться, выстраивать новые логистические цепочки — сегодня какого-то особого внимания на санкции никто не обращает, передает udm-info.ru.
При этом глава ТПП сказал, что ограничения повлияли на объем внешней торговли, который сократился примерно на 15 — 16%. При этом произошло перемещение, в результате которого на текущий момент на Азиатский регион приходится 70% российского внешнеторгового оборота, сказал Катырин.
В следующем году Россия будет председателем делового совета БРИКС. Как отметил Катырин, с 1 января 2024 года количество членов межгосударственного союза вырастет с 6 до 11 государств — необходимо проделать достаточно серьезную работу, чтобы включить в объединение новые страны.
«У нас сейчас работает девять рабочих групп. Надо, чтобы наши новые партнеры включились в работу всех девяти рабочих групп, потому что мы всегда консенсусом принимаем решения. И еще: появляются новые вызовы, новые проблемы, не исключено, что будет обсуждаться искусственный интеллект. Это тема, которая начинает волновать всех», — заявил Катырин.
Он также рассказал о том, какие вопросы приоритетны для работы и развития бизнеса в следующем году. По словам президента ТПП, у организации сложилась система поддержки бизнеса по нескольким направлениям. Во-первых, это создание своих представительств, которые уже работают на территории более 40 стран. Во-вторых, это деловые советы ТПП, которые созданы в 78 государствах. Ни один из них не упразднен, и все они остаются в силе. Однако вся европейская часть, конечно, заморожена, как и США, еще ряд присоединившихся стран.
«Все остальные деловые советы, особенно азиатского направления, южного, в работе. Более того, они сейчас еще активнее работают, чем раньше», — отметил он.
Другое направление сотрудничества — это страны Евразийского союза, с которыми ТПП взаимодействует очень активно. Катырин отметил, что удалось добиться того, чтобы проекты, которые создаются в рамках кооперации стран ЕАЭС, получали финансовую поддержку.
«Проектный офис создан на базе российской Торгово-промышленной палаты. И это первый круг, самый ближний для нас, в котором мы достаточно активно работаем. Второй круг — это, конечно, же, страны СНГ. И наши торговые обороты и в Евразийском союзе, и в СНГ показывают, что непрерывно идет рост», — подчеркнул Катырин.
Еще один вектор — это взаимодействие с ШОС, АСЕАН и с рядом других государств. Катырин сказал, что сейчас ТПП активно задействует их в работе над тем, чтобы оказать помощь российскому бизнесу в создании совместных предприятий, цепочек поставок и решении других вопросов.
В России 2024 год объявлен Годом семьи. Сейчас многие говорят о необходимости закрепить в законодательстве понятие семейного бизнеса и создать соответствующие меры поддержки. По словам Катырина, ТПП двигается в этом направлении и плотно работает с депутатами, Минэкономразвития России и другими ведомствами.
Он рассказал, что в семи субъектах РФ уже есть законодательство, где закреплены понятие семейного бизнеса и определенные меры для поддержки семейных компаний. В восьми регионах уже образовали центры поддержки семейного бизнеса с определенным набором услуг для семейных компаний.
«99% фермерских хозяйств — это семейные компании, 95% частных школ — это семейные компании», — уточнил глава ТПП.
Он отметил, что сегодня есть несколько проблем, требующих решения. Первая проблема — это дробление семейного бизнеса, когда, например, муж с женой развивают компанию, а дети не хотят продолжать этот бизнес, но при этом хотят быть вместе и делают какое-то ответвление от него. Значит, сразу начинают их подозревать в том, что это дробление. Есть серьезная проблема наследования, как и во всем мире. Часто дети не хотят связывать себя с тем бизнесом, который вели родители, поэтому неясно, как вообще с этим бизнесом обходиться. И в наследовании все разделяется по частям. Есть завод — это отдельная собственность, акции — это отдельная собственность, паи — это отдельная собственность. Такое деление по частям может вообще разрушить весь этот бизнес.
Сергей Катырин подчеркнул, что Торгово-промышленная палата России действительно очень серьезно занимается этой темой.
«Мы создали Всероссийский семейный совет, который сегодня регулярно заседает, перемещаясь по регионам, они в разные регионы каждый раз выезжают на свои заседания, обсуждают различные вопросы. Мы сегодня создали проект „Надежды бизнеса“ для детей, которые в этих семьях растут, и их пытаемся готовить к тому, чтобы они стали в свое время преемниками и могли вести бизнес с молодых лет», — рассказал он.
Говоря о том, как изменилась нагрузка на российский бизнес в части административного давления, налогов и неналоговых платежей, Катырин заявил, что она, безусловно, сократилась. В частности, количество проверок уменьшилось на 15%, произошли изменения в налоговом законодательстве.
«Появился единый налоговый счет, вокруг которого было много дискуссий. Надо отдать должное налоговой службе, специалисты приложили титанические усилия, чтобы выправить ситуацию, отработать все критические замечания», — сказал Катырин.
Он отметил, что это упростило администрирование и для налоговой инспекции, и для предпринимателя. Микропредприятия в этом году могут не вести бухгалтерию, за них все это делает налоговая служба. Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать документы в электронном виде или через личный кабинет и там же оплачивать налоги. Это тоже было нововведением, в этом плане движение идет, и движение постоянное, заключил Сергей Катырин.