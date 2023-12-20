Президент ТПП России рассказал о международном сотрудничестве и поддержке бизнеса

Он отметил, что сегодня есть несколько проблем, требующих решения. Первая проблема — это дробление семейного бизнеса, когда, например, муж с женой развивают компанию, а дети не хотят продолжать этот бизнес, но при этом хотят быть вместе и делают какое-то ответвление от него. Значит, сразу начинают их подозревать в том, что это дробление. Есть серьезная проблема наследования, как и во всем мире. Часто дети не хотят связывать себя с тем бизнесом, который вели родители, поэтому неясно, как вообще с этим бизнесом обходиться. И в наследовании все разделяется по частям. Есть завод — это отдельная собственность, акции — это отдельная собственность, паи — это отдельная собственность. Такое деление по частям может вообще разрушить весь этот бизнес.