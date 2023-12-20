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Подозреваемые в деле с заменой iPhone на мыло: продавец и курьеры

Подозреваемые в деле с заменой iPhone на мыло: продавец и курьеры

20 декабря 2023, 07:40
Фото: 1MI
Курьеры или продавец: выяснилось, кто мог подложить мыло вместо iPhone десяткам покупателей маркетплейса «Мегамаркет», которые уже получили обещанное возмещение.

Покупатели интернет-магазина «Мегамаркет» оказались жертвами мошенников, которые вместо заказанных iPhone отправляли им куски мыла. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», уже 70 человек пострадали от этой аферы. Среди них оказался и сам продавец Александр Ефимов, который утверждает, что передал курьеру 14 заказов с правильно упакованными товарами, но покупатели все равно получили мыло.

Однако адвокат Тимур Харди считает, что Ефимов также может быть подозреваемым в этом деле. Он указывает на то, что полиция должна установить обстоятельства произошедшего и выяснить, не присвоил ли продавец как деньги покупателей, так и сами смартфоны. Хотя такая версия кажется маловероятной, так как продавца быстро разоблачили бы. Другие подозреваемые — это курьеры, которые доставляли iPhone от продавца к покупателям. Харди отмечает, что в Москве уже были случаи проблем с курьерскими службами.

Представители «Мегамаркета» заявили, что они уже знают о произошедшем и проводят внутреннюю проверку. Они получили информацию от 62 покупателей и собрали фото- и видеоматериалы, доказывающие несоответствие доставленных товаров заказанным. Согласно правилам, всем покупателям были полностью возвращены потраченные деньги и бонусы. Проверяется соответствие товара у четырех продавцов.

Компания проводит анализ всех этапов логистики, чтобы выяснить причины случившегося и принять необходимые меры для решения проблемы.

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