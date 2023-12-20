Подозреваемые в деле с заменой iPhone на мыло: продавец и курьеры

Однако адвокат Тимур Харди считает, что Ефимов также может быть подозреваемым в этом деле. Он указывает на то, что полиция должна установить обстоятельства произошедшего и выяснить, не присвоил ли продавец как деньги покупателей, так и сами смартфоны. Хотя такая версия кажется маловероятной, так как продавца быстро разоблачили бы. Другие подозреваемые — это курьеры, которые доставляли iPhone от продавца к покупателям. Харди отмечает, что в Москве уже были случаи проблем с курьерскими службами.