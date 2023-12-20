Почти 130 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Об этом сообщили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, пишет RT.
«127 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и отправлены в сектор Газа… 19 декабря», — передает заявление ТАСС.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности страны установить еще одну временную паузу в обстрелах в секторе Газа и увеличить объем гуманитарной помощи для жителей этого района, подвергающихся израильским атакам.