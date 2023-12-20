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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Почти 130 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа

20 декабря 2023, 15:12
Около 130 грузовиков с помощью для людей въехали в сектор Газа 19 декабря.

Об этом сообщили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, пишет RT.

«127 грузовиков с гуманитарной помощью были проверены и отправлены в сектор Газа… 19 декабря», — передает заявление ТАСС.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности страны установить еще одну временную паузу в обстрелах в секторе Газа и увеличить объем гуманитарной помощи для жителей этого района, подвергающихся израильским атакам.

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