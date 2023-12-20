Первый этап «Школы добровольца» собрал более 40 жителей Сахалинской области

«Я юнармеец, но могу отнести себя к добровольцам, потому что наше движение занимается обустройством памятников. Помогаем ветеранам, но не только. Мне очень нравится заниматься волонтерством. Делегацию Александровска-Сахалинского впервые отправили на такое обучение. Мы были очень рады. Здесь успели познакомиться с другими ребятами. Мероприятие сближает города и всех волонтеров», — поделилась участница «Школы добровольца» Дарина Скрипченко.