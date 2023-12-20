Открытие выставки художников Маковских прошло в Подмосковье

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
На выставке представлены 87 произведений Маковских из собраний 12 российских музеев. Эта выставка имеет большое значение, так как впервые здесь можно увидеть все полотна художников в одном месте, пишет ФедералПресс.
Экспозиция выставки разделена на две части, которые отражают творческую эволюцию Маковских. В центральном зале посетители могут погрузиться в мир дома Маковских и насладиться аудиоинсталляциями, созданными по мотивам произведений русских писателей.
Строительные работы и реставрация исторического здания музея, которые проходили с 2020 по 2023 год, вернули этому месту его первоначальную красоту, сохранив его культурное наследие и создав новые возможности для искусства и культуры в Серпухове. Выставка продлится до мая следующего года и стала настоящим подарком для гостей города.