Открытие выставки художников Маковских прошло в Подмосковье

Строительные работы и реставрация исторического здания музея, которые проходили с 2020 по 2023 год, вернули этому месту его первоначальную красоту, сохранив его культурное наследие и создав новые возможности для искусства и культуры в Серпухове. Выставка продлится до мая следующего года и стала настоящим подарком для гостей города.