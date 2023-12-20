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Открытие выставки художников Маковских прошло в Подмосковье

20 декабря 2023, 18:09
В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка, посвященная выдающимся русским художникам — Владимиру и Константину Маковским. Это событие стало особенным для музея, который в этом году празднует свое столетие и только что приветствует посетителей после обширной реставрации.

На выставке представлены 87 произведений Маковских из собраний 12 российских музеев. Эта выставка имеет большое значение, так как впервые здесь можно увидеть все полотна художников в одном месте, пишет ФедералПресс.

Экспозиция выставки разделена на две части, которые отражают творческую эволюцию Маковских. В центральном зале посетители могут погрузиться в мир дома Маковских и насладиться аудиоинсталляциями, созданными по мотивам произведений русских писателей.

Строительные работы и реставрация исторического здания музея, которые проходили с 2020 по 2023 год, вернули этому месту его первоначальную красоту, сохранив его культурное наследие и создав новые возможности для искусства и культуры в Серпухове. Выставка продлится до мая следующего года и стала настоящим подарком для гостей города.

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