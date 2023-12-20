Организация «Викимедиа. ру» объявляет о своем закрытии после 15 лет работы

Об этом сообщил Станислав Козловский, генеральный директор компании. Однако Сергей Гребенников, директор РАЭК, заявил, что закрытие «Викимедиа.ру» не означает конца интернет-энциклопедии в России. Он представил общественности сервис «Рувики», который является российской альтернативой Википедии и уже существует более года. Гребенников отметил, что Википедию поддерживают википедисты из разных стран, которые могут вносить свой вклад на русском языке.