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Организация «Викимедиа. ру» объявляет о своем закрытии после 15 лет работы

20 декабря 2023, 18:55
Компания «Викимедиа.ру», которая не имеет прямого контроля над платформой, но поддерживает проекты Википедии в России, объявила о своем закрытии после 15 лет активной работы, пишет Pravda.Ru.

Об этом сообщил Станислав Козловский, генеральный директор компании. Однако Сергей Гребенников, директор РАЭК, заявил, что закрытие «Викимедиа.ру» не означает конца интернет-энциклопедии в России. Он представил общественности сервис «Рувики», который является российской альтернативой Википедии и уже существует более года. Гребенников отметил, что Википедию поддерживают википедисты из разных стран, которые могут вносить свой вклад на русском языке.

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