Опубликована шифровка спецслужб СССР о планах атаки Германии

Вечером 21 июня 1941 года спецслужбы СССР получили очередное сообщение о том, что Германия намерена начать войну против Советского Союза. Телеграмма с этой информацией была отправлена из Ленинграда в Москву и сохранена в Центральном архиве ФСБ России.