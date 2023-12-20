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Опубликована шифровка спецслужб СССР о планах атаки Германии

20 декабря 2023, 15:10
Опубликовано одно из последних зашифрованных сообщений спецслужб СССР о планах нападения Германии.

Вечером 21 июня 1941 года спецслужбы СССР получили очередное сообщение о том, что Германия намерена начать войну против Советского Союза. Телеграмма с этой информацией была отправлена из Ленинграда в Москву и сохранена в Центральном архиве ФСБ России.

Президентская библиотека опубликовала фотокопию расшифрованного документа, который содержал отчет начальника Управления Народного комиссариата госбезопасности СССР по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову, пишет RT. В этой телеграмме Куприн информировал о решении фирмы СФГ отозвать своих специалистов из Ленинграда до 22 июня и о предстоящем начале боевых действий в ближайшие дни.

В честь 80-летия начала освобождения Запорожья от нацистских захватчиков, ФСБ России опубликовала ранее секретные документы о подрыве гитлеровцами Днепрогэса.

Также, 18 декабря было сообщено о том, что ФСБ России раскрыла документы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их сообщниках на территории Харьковской области во время Великой Отечественной войны.

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