Опубликована шифровка спецслужб СССР о планах атаки Германии

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Вечером 21 июня 1941 года спецслужбы СССР получили очередное сообщение о том, что Германия намерена начать войну против Советского Союза. Телеграмма с этой информацией была отправлена из Ленинграда в Москву и сохранена в Центральном архиве ФСБ России.
Президентская библиотека опубликовала фотокопию расшифрованного документа, который содержал отчет начальника Управления Народного комиссариата госбезопасности СССР по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову, пишет RT. В этой телеграмме Куприн информировал о решении фирмы СФГ отозвать своих специалистов из Ленинграда до 22 июня и о предстоящем начале боевых действий в ближайшие дни.
В честь 80-летия начала освобождения Запорожья от нацистских захватчиков, ФСБ России опубликовала ранее секретные документы о подрыве гитлеровцами Днепрогэса.
Также, 18 декабря было сообщено о том, что ФСБ России раскрыла документы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их сообщниках на территории Харьковской области во время Великой Отечественной войны.