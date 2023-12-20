Опубликована шифровка о скорой войне с Германией 1941 года

Вечером 21 июня 1941 года руководство советских спецслужб получило сообщение о том, что Германия скоро начнет войну против СССР. Информацию передал глава Управления Наркома госбезопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн главе НКГБ Всеволоду Меркулову. Он написал, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда до 22 июня, а военные действия могут начаться в ближайшие дни, пишет ИА Амител.