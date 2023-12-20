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Опубликована шифровка о скорой войне с Германией 1941 года

Опубликована шифровка о скорой войне с Германией 1941 года

20 декабря 2023, 08:52
Фото: 1MI
Руководство советских спецслужб получило в 1941 году сообщение из Ленинграда о том, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов, и военные действия со стороны Германии могут начаться в ближайшие дни.

Вечером 21 июня 1941 года руководство советских спецслужб получило сообщение о том, что Германия скоро начнет войну против СССР. Информацию передал глава Управления Наркома госбезопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн главе НКГБ Всеволоду Меркулову. Он написал, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда до 22 июня, а военные действия могут начаться в ближайшие дни, пишет ИА Амител.

В сообщении упоминается, что агент «Чернов» узнал, что 20 июня немецкое консульство получило телеграмму от фирмы СФГ, в которой предлагается отозвать восемь специалистов таким образом, чтобы они пересекли границу к утру 22 июня. В противном случае уже будет поздно.

«Чернов» также разговаривал с канцлером консульства и консулом, и выяснил, что положение «весьма напряженное» и «военные действия ожидаются в ближайшие два-четыре дня». Информацию передали наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Также с ней должны были ознакомить замначальника 2-го управления НКГБ Тимофей Борщев.

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