Омская область попала в топ-30 по размеру выплат участникам СВО

По данным на 1 ноября первое место в рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ. Максимум выплат за год контракта там составляет 1,745 млн рублей, единовременная выплата за заключение контракта — 500 тысяч. За награды югорским добровольцам выплачивают 100 тысяч рублей, на образование детям — тоже 100 тысяч. В случае ранения боец получает 1 млн, в случае гибели его семье перечисляют 3 млн.