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Власти Омского региона платят военным-добровольцам до 445 тысяч рублей в год

Омская область попала в топ-30 по размеру выплат участникам СВО

20 декабря 2023, 02:00
Фото: 1MI

Власти Омского региона платят военным-добровольцам до 445 тысяч рублей в год

Регион стал 27-м, опередив Адыгею, Курскую и Ярославскую области.

Югорское СМИ Muksun.fm в рамках спецпроекта «Останутся при СВОих» сформировало рейтинг субъектов РФ по уровню поддержки участников специальной военной операции. Речь идет о размере выплат добровольцам, который варьируется от региона к региону.

— Мы проанализировали нормативные акты, — пишут авторы проекта, — изучили официальные ресурсы органов власти регионов, а также информацию из новостей СМИ. Получился рейтинг, из которого можно понять, какие регионы наиболее успешны в поддержке наших бойцов.

По данным на 1 ноября первое место в рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ. Максимум выплат за год контракта там составляет 1,745 млн рублей, единовременная выплата за заключение контракта — 500 тысяч. За награды югорским добровольцам выплачивают 100 тысяч рублей, на образование детям — тоже 100 тысяч. В случае ранения боец получает 1 млн, в случае гибели его семье перечисляют 3 млн.

Замыкает топ-30 Адыгея: максимум выплат — 395 тысяч, за заключение контракта — 200, на образование детей — по 20 тысяч на каждого. В случае ранения платят 500 тысяч рублей, в случае гибели — 1 млн.

Омская область заняла в рейтинге 27-е место, ненамного опережая Адыгею, Курскую и Ярославскую области. Максимум выплат за год контракта составляет здесь 445 тысяч рублей, выплата при заключении контракта — 250 тысяч, выплата семье добровольца в случае его гибели — 1 млн. Случаи ранения бойца и получения им наград, помощь его детям, получающим образование, региональными властями не предусмотрены.

Отметим, что Москва занимает в рейтинге почетное 6-е место, а Санкт-Петербург — 8-е. При этом в северной столице и Ленинградской области за награды военных поощряют выплатой 500 тысяч рублей. В некоторых регионах предусмотрены выплаты на газификацию, дополнительная денежная поддержка беременных жен добровольцев.

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#Общество#Новости#Рейтинги#Николай Эйхвальд#Выплаты военным
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