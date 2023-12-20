Омская область попала в топ-30 по размеру выплат участникам СВО

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Updated Сегодня, 04:30
Югорское СМИ Muksun.fm в рамках спецпроекта «Останутся при СВОих» сформировало рейтинг субъектов РФ по уровню поддержки участников специальной военной операции. Речь идет о размере выплат добровольцам, который варьируется от региона к региону.
— Мы проанализировали нормативные акты, — пишут авторы проекта, — изучили официальные ресурсы органов власти регионов, а также информацию из новостей СМИ. Получился рейтинг, из которого можно понять, какие регионы наиболее успешны в поддержке наших бойцов.
По данным на 1 ноября первое место в рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ. Максимум выплат за год контракта там составляет 1,745 млн рублей, единовременная выплата за заключение контракта — 500 тысяч. За награды югорским добровольцам выплачивают 100 тысяч рублей, на образование детям — тоже 100 тысяч. В случае ранения боец получает 1 млн, в случае гибели его семье перечисляют 3 млн.
Замыкает топ-30 Адыгея: максимум выплат — 395 тысяч, за заключение контракта — 200, на образование детей — по 20 тысяч на каждого. В случае ранения платят 500 тысяч рублей, в случае гибели — 1 млн.
Омская область заняла в рейтинге 27-е место, ненамного опережая Адыгею, Курскую и Ярославскую области. Максимум выплат за год контракта составляет здесь 445 тысяч рублей, выплата при заключении контракта — 250 тысяч, выплата семье добровольца в случае его гибели — 1 млн. Случаи ранения бойца и получения им наград, помощь его детям, получающим образование, региональными властями не предусмотрены.
Отметим, что Москва занимает в рейтинге почетное 6-е место, а Санкт-Петербург — 8-е. При этом в северной столице и Ленинградской области за награды военных поощряют выплатой 500 тысяч рублей. В некоторых регионах предусмотрены выплаты на газификацию, дополнительная денежная поддержка беременных жен добровольцев.