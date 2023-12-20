Омичи рассказали, что в домах холодно даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5

Напомним, что сегодня министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области рассказал об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ-5, из-за чего в домах омичей снова заметно похолодало. Однако позже эту информацию опровергли в пресс-службе ТГК-11, заявив, что никаких поломок не было и станция работает исправно.