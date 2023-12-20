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Холод в домах сохраняется даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5

Омичи рассказали, что в домах холодно даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5

20 декабря 2023, 13:33
Фото: 1MI

Холод в домах сохраняется даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5

На этот раз на отсутствие отопления пожаловались жители дома по адресу: ул. Добровольского, 9.

20 декабря омичи снова начали массово жаловаться на холод в жилых помещениях. Не обошла проблема и дом №9 по улице Добровольского, в редакцию Города55 обратилась жительница одной из квартир.

По словам женщины, параметры тепловой станции сильно снизились и составляют лишь 60 градусов вместо 90. Кроме того, она утверждает, что это фиксируют все манометры в доме.

«Добровольского, 9 занижены параметры на подаче от РТС, всего 60 градусов, а должно быть 90. Этот факт фиксируется всеми манометрами на доме. А в РТС всё хорошо. Просто ужас. Центр города замерзает», — написала омичка.

Напомним, что сегодня министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области рассказал об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ-5, из-за чего в домах омичей снова заметно похолодало. Однако позже эту информацию опровергли в пресс-службе ТГК-11, заявив, что никаких поломок не было и станция работает исправно.

Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5
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#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Новости#Тепло#Отключение отопления#Анастасия Баянова#Холодные батареи#Батареи#Батарея
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Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5
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