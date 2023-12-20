Омичи рассказали, что в домах холодно даже после новости об исправной работе ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
20 декабря омичи снова начали массово жаловаться на холод в жилых помещениях. Не обошла проблема и дом №9 по улице Добровольского, в редакцию Города55 обратилась жительница одной из квартир.
По словам женщины, параметры тепловой станции сильно снизились и составляют лишь 60 градусов вместо 90. Кроме того, она утверждает, что это фиксируют все манометры в доме.
«Добровольского, 9 занижены параметры на подаче от РТС, всего 60 градусов, а должно быть 90. Этот факт фиксируется всеми манометрами на доме. А в РТС всё хорошо. Просто ужас. Центр города замерзает», — написала омичка.
Напомним, что сегодня министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области рассказал об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ-5, из-за чего в домах омичей снова заметно похолодало. Однако позже эту информацию опровергли в пресс-службе ТГК-11, заявив, что никаких поломок не было и станция работает исправно.