Один из депутатов Омского городского совета решил отказаться от мандата

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Омский городской Совет в 2023 году соберется еще раз. Как выяснилось, 27 декабря пройдет внеочередное пленарное заседание, причем в повестке только 1 вопрос — «О досрочном прекращении полномочий депутата».
Речь идет о 38-летнем Константине Кочанове, выбранном в Горсовет в первый раз. Он занимает должность заместителя гендиректора АО «Омский речной порт».
— Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Омского городского Совета по собственному желанию, — говорится в заявлении депутата, копия которого есть в распоряжении Города55.
В случае, если просьбу депутата удовлетворят, в единый день голосования в сентябре 2024 года пройдут еще одни дополнительные выборы в ГС. Нового депутата будут выбирать по округу №39.