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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Омском ГС обсудят уход «по собственному» Константина Кочанова

Один из депутатов Омского городского совета решил отказаться от мандата

20 декабря 2023, 11:01
Фото: Омский городской Совет

В Омском ГС обсудят уход «по собственному» Константина Кочанова

Заявление Константина Кочанова рассмотрят на внеочередном пленарном заседании.

Омский городской Совет в 2023 году соберется еще раз. Как выяснилось, 27 декабря пройдет внеочередное пленарное заседание, причем в повестке только 1 вопрос — «О досрочном прекращении полномочий депутата».

Речь идет о 38-летнем Константине Кочанове, выбранном в Горсовет в первый раз. Он занимает должность заместителя гендиректора АО «Омский речной порт».

— Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Омского городского Совета по собственному желанию, — говорится в заявлении депутата, копия которого есть в распоряжении Города55.

В случае, если просьбу депутата удовлетворят, в единый день голосования в сентябре 2024 года пройдут еще одни дополнительные выборы в ГС. Нового депутата будут выбирать по округу №39.

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#Политика#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Константин Кочанов
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