О желании баллотироваться в президенты заявила вторая женщина-кандидат

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
На первом этапе выдвижения каждому кандидату-самовыдвиженцу предстоит собрать минимум 500 подписей от сторонников его участия в выборах. Далее нужно будет представить уже 300 тысяч подписей избирателей со всей России. Они станут пропуском претендента к участию в предвыборной гонке. Об этом пишут «Новые Известия».
Для Александры Тищенко это уже вторая в текущем году попытка побороться за политический пост: она пыталась выдвинуться на выборы столичного мэра, но не преодолела муниципальный фильтр. Циркулируют слухи, что Тищенко представляет интересы нынешней власти и баллотируется, чтобы оттянуть электорат у кандидатов оппозиции. В то же время политическая программа, размещенная на сайте кандидата, указывает на то, что Тищенко придерживается консервативных взглядов. Так или иначе, многие считают позитивной ту новость, что в президентской гонке пожелала участвовать женщина, да еще и незнакомая избирателям.
Александра Тищенко родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. В 1999 году она получила диплом Амурского государственного университета по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления», в 2004 году — ученую степень кандидата технических наук, а в 2022-м была награждена почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за весомый личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.
Сегодня Александра Тищенко известна избирателю в качестве общественного деятеля, действующего независимого антикоррупционного эксперта при Минюсте, главы родительского комитета Московского совета профсоюзов. Она более 20 лет состоит в браке и растит троих детей, совместно с супругом возглавляет торгово-производственное предприятие.
Политическая программа, которую кандидат собирается реализовать на посту президента, выстроена вокруг тезиса о важности создания в России нового центра мирового развития, который мог бы объединить страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Александра Тищенко выступает за развитие и укрепление социальной и образовательной политики. В случае выигрыша на выборах она займется созданием в России социально ориентированного режима управления государством на условиях равного доступа к ресурсам. Основной акцент образования Тищенко считает нужным делать на развитии личности. Слоганом ее предвыборной кампании стал необычный девиз: «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».