О желании баллотироваться в президенты заявила вторая женщина-кандидат

Для Александры Тищенко это уже вторая в текущем году попытка побороться за политический пост: она пыталась выдвинуться на выборы столичного мэра, но не преодолела муниципальный фильтр. Циркулируют слухи, что Тищенко представляет интересы нынешней власти и баллотируется, чтобы оттянуть электорат у кандидатов оппозиции. В то же время политическая программа, размещенная на сайте кандидата, указывает на то, что Тищенко придерживается консервативных взглядов. Так или иначе, многие считают позитивной ту новость, что в президентской гонке пожелала участвовать женщина, да еще и незнакомая избирателям.