На Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили перспективы двусторонней торговли

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Организаторами встречи выступили департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы, Индийский бизнес-альянс (IBA), Деловой совет по сотрудничеству с Индией и Фонд Росконгресс.
Как пишет rosbalt.ru, спикеры говорили о развитии двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, взаимодействии фармацевтики, ИТ и новых технологий, перспективах развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса.
Министр правительства Москвы, руководитель московского ДВМС Сергей Черемин отметил, что экономика Индии быстро развивается, а сама страна после обретения независимости является надежным стратегическим партнером России во многих сферах.
В этом году РФ и Индия провели десятки бизнес-мероприятий, ориентированных на укрепление партнерства, а в 2024 году планируется участие Москвы в новой бизнес-миссии и важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где столица планирует представить свои передовые достижения.
Участники встречи также высоко оценили роль Индийского бизнес-альянса в продвижении интересов индийского бизнеса в России. Благодаря работе IBA подписано множество меморандумов о взаимопонимании с торговыми палатами и коммерческими ассоциациями. Все это помогает укреплению внешнеэкономических связей двух стран.
В Москве прошел XIV Индийско-российский бизнес-диалог с участием федеральных чиновников и предпринимателей двух государств. Организаторами встречи выступили департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы, Индийский бизнес-альянс (IBA), Деловой совет по сотрудничеству с Индией и Фонд Росконгресс.
Как пишет rosbalt.ru, спикеры говорили о развитии двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, взаимодействии фармацевтики, ИТ и новых технологий, перспективах развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса.
Министр правительства Москвы, руководитель московского ДВМС Сергей Черемин отметил, что экономика Индии быстро развивается, а сама страна после обретения независимости является надежным стратегическим партнером России во многих сферах.
В этом году РФ и Индия провели десятки бизнес-мероприятий, ориентированных на укрепление партнерства, а в 2024 году планируется участие Москвы в новой бизнес-миссии и важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где столица планирует представить свои передовые достижения.
Участники встречи также высоко оценили роль Индийского бизнес-альянса в продвижении интересов индийского бизнеса в России. Благодаря работе IBA подписано множество меморандумов о взаимопонимании с торговыми палатами и коммерческими ассоциациями. Все это помогает укреплению внешнеэкономических связей двух стран.