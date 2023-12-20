На Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили перспективы двусторонней торговли

В этом году РФ и Индия провели десятки бизнес-мероприятий, ориентированных на укрепление партнерства, а в 2024 году планируется участие Москвы в новой бизнес-миссии и важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где столица планирует представить свои передовые достижения.