Мост между Нижним Новгородом и Бором починят к 2025 году

Решение о ремонте моста было вызвано обнаружением повреждений на дорожной части переправы транспортной прокуратурой. Это привело к судебному обязательству нижегородского ГУАД (Государственное учреждение автомобильных дорог) провести восстановительные работы. В начале проекта планировалось завершить проектно-сметную документацию до конца 2022 года, однако дополнительные исследования увеличили сроки выполнения работ.