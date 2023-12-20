Мост между Нижним Новгородом и Бором починят к 2025 году

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Этот проект по ремонту моста через реку Волга на автомобильной дороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров реализует компания «ДСК». Общая стоимость работ оценивается в 2,42 миллиарда рублей, и средства будут выделены из регионального бюджета, пишет ФедералПресс.
Решение о ремонте моста было вызвано обнаружением повреждений на дорожной части переправы транспортной прокуратурой. Это привело к судебному обязательству нижегородского ГУАД (Государственное учреждение автомобильных дорог) провести восстановительные работы. В начале проекта планировалось завершить проектно-сметную документацию до конца 2022 года, однако дополнительные исследования увеличили сроки выполнения работ.