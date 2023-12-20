Какие продукты помогут мозгу работать в полную силу

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
В интервью Pravda.Ru врач поделился информацией о том, какие продукты способствуют улучшению концентрации мозга: какао, кофе и шоколад. Он также упомянул результаты исследований, которые исследовали влияние различных продуктов на когнитивные процессы.
«Если человек обычно мыслит последовательно, например, 1-2-3-4-5, то при употреблении данных продуктов он начинает мыслить нестандартно, например, 2-4-1-5. Это может привести к появлению интересных идей и нестандартным решениям обычных проблем», — рассказал эксперт.
Специалист объяснил, что для улучшения работы мозга рекомендуется регулярное употребление грецких орехов.