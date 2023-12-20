Как новогодние праздники влияют на выплаты зарплаты и пенсии

Сначала о зарплатах. Выплата заработной платы будет изменена в выходные дни января, а также в конце текущего года и в новогодние праздники. Согласно трудовому кодексу РФ, если день выплаты приходится на праздничные дни, работнику должны быть выплачены деньги не позднее последнего рабочего дня. В этом году последним рабочим днем 2023 года будет 29 декабря. Таким образом, в конце декабря деньги будут зачислены на карту работающих граждан дважды. Первая часть, аванс, будет выплачена в привычный день, а вторая часть — в 26-29 числах.