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Как новогодние праздники влияют на выплаты зарплаты и пенсии

Как новогодние праздники влияют на выплаты зарплаты и пенсии

20 декабря 2023, 08:27
Фото: Midjourney
В январе 2024 года некоторые граждане могут не получить пенсии и заработные платы из-за изменений в графике выплат, которые связаны с новогодними праздниками и закрытием финансового года.

В январе следующего года некоторые граждане могут быть лишены пенсий и заработных плат. Экономисты объяснили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» причины такой ситуации.

Сначала о зарплатах. Выплата заработной платы будет изменена в выходные дни января, а также в конце текущего года и в новогодние праздники. Согласно трудовому кодексу РФ, если день выплаты приходится на праздничные дни, работнику должны быть выплачены деньги не позднее последнего рабочего дня. В этом году последним рабочим днем 2023 года будет 29 декабря. Таким образом, в конце декабря деньги будут зачислены на карту работающих граждан дважды. Первая часть, аванс, будет выплачена в привычный день, а вторая часть — в 26-29 числах.

Однако в январе 2024 года заработная плата будет выплачена только один раз — в день аванса, который приходится на конец месяца.

Аналогичная ситуация возникает и с пенсиями. Уже в конце декабря 2023 года пенсию получат пенсионеры, которым должна была быть выплачена за период с 1 по 8 января следующего года. Это связано только с праздничными днями. Предполагается, что банки переведут пенсии около 27 числа, так как на 27–28 декабря приходится закрытие финансового года.

Важно отметить, что неработающие пенсионеры уже в конце декабря получат проиндексированную на 7,5% пенсию, так как вторая выплата — это не «тринадцатая» пенсия или двойная сумма по ошибке, а именно пенсия за январь. Следующие выплаты пенсионерам будут произведены только в феврале.

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