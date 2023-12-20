Из Заксобрания Омской области уйдет «самый бедный» депутат Дарья Бикмаева

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Депутат Дарья Бикмаева покинет Законодательное собрание Омской области. Вопрос о прекращении ее полномочий рассмотрят завтра, 21 декабря, на пленарном заседании регионального парламента. Докладчиком выступит председатель комиссии по мандатной и депутатской этике Адам Погарский.
Дарья Бикмаева является дочерью омского предпринимателя Дениса Клевакина, осужденного в 2018 году за контрабанду наркотиков и неуплату налогов.
Также народный избранник Бикмаева известна, как депутат с самым низким заработком в Законодательном собрании. В 2022 году она задекларировала доход в две копейки. При этом в пользовании у девушки указан целый автопарк: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Lexus LX570, Toyota RAV4.