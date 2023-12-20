Из Заксобрания Омской области уйдет «самый бедный» депутат Дарья Бикмаева

Также народный избранник Бикмаева известна, как депутат с самым низким заработком в Законодательном собрании. В 2022 году она задекларировала доход в две копейки. При этом в пользовании у девушки указан целый автопарк: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Lexus LX570, Toyota RAV4.