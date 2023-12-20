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Из парламента Омской области уйдет депутат Дарья Бикмаева

Из Заксобрания Омской области уйдет «самый бедный» депутат Дарья Бикмаева

20 декабря 2023, 07:59
Фото: Город55

Из парламента Омской области уйдет депутат Дарья Бикмаева

Решение о снятии с нее полномочий рассмотрят 21 декабря на пленарном заседании.

Депутат Дарья Бикмаева покинет Законодательное собрание Омской области. Вопрос о прекращении ее полномочий рассмотрят завтра, 21 декабря, на пленарном заседании регионального парламента. Докладчиком выступит председатель комиссии по мандатной и депутатской этике Адам Погарский.

Дарья Бикмаева является дочерью омского предпринимателя Дениса Клевакина, осужденного в 2018 году за контрабанду наркотиков и неуплату налогов.

Также народный избранник Бикмаева известна, как депутат с самым низким заработком в Законодательном собрании. В 2022 году она задекларировала доход в две копейки. При этом в пользовании у девушки указан целый автопарк: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Lexus LX570, Toyota RAV4.

Омский депутат Бикмаева за год заработала 2 копейки
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#Политика#Доход#Заработок#Евгений Игишев#Неуплата налогов#Денис Клевакин
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