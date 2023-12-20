Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Администрация Омска собирается включить новые организации в перечень для отбывания административного наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города. Список пополнит Омский завод литьевых пластмасс, который находится на переулке Красном, недалеко от железнодорожного вокзала. Проект постановления с соответствующими изменениями должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.
В ООО «Омский завод литьевых пластмасс» осужденным готовы предоставить 10 рабочих мест. Как только изменения вступят в силу, на территории Ленинского округа подобное наказание смогут отбывать сразу 20 человек.
Компанию «Омский завод литьевых пластмасс» зарегистрировали меньше года назад — 26 декабря 2022 года. Ее единственным владельцем и руководителем является предприниматель Владислав Померанцев из Москвы. Бизнесмену с 2018 года принадлежит аналогичный завод литьевых пластмасс в поселке Вольгинский.
Отметим, что осужденных для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ привлекают к уборке улиц и придомовых территорий, благоустройству, озеленению, ремонту дорог и строительным работам. В 2023 году список мест для отбывания наказания неоднократно дополнялся. Например, в октябре в него добавили Детский юношеский центр «Смена» на проспекте Мира.