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Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место

20 декабря 2023, 03:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омских осужденных отправят отбывать наказание на завод пластмасс

Для принудительных работ на заводе планируют выделить 10 рабочих мест.

Администрация Омска собирается включить новые организации в перечень для отбывания административного наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города. Список пополнит Омский завод литьевых пластмасс, который находится на переулке Красном, недалеко от железнодорожного вокзала. Проект постановления с соответствующими изменениями должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.

В ООО «Омский завод литьевых пластмасс» осужденным готовы предоставить 10 рабочих мест. Как только изменения вступят в силу, на территории Ленинского округа подобное наказание смогут отбывать сразу 20 человек.

Компанию «Омский завод литьевых пластмасс» зарегистрировали меньше года назад — 26 декабря 2022 года. Ее единственным владельцем и руководителем является предприниматель Владислав Померанцев из Москвы. Бизнесмену с 2018 года принадлежит аналогичный завод литьевых пластмасс в поселке Вольгинский.

Отметим, что осужденных для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ привлекают к уборке улиц и придомовых территорий, благоустройству, озеленению, ремонту дорог и строительным работам. В 2023 году список мест для отбывания наказания неоднократно дополнялся. Например, в октябре в него добавили Детский юношеский центр «Смена» на проспекте Мира.

Омские осужденные будут отрабатывать наказание в детском центре
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#Общество#Омск#Заключенные#Завод#Наказание#Новости#Осужденные#Исправительные работы#Юлия Истомина
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