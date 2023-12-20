Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место

Отметим, что осужденных для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ привлекают к уборке улиц и придомовых территорий, благоустройству, озеленению, ремонту дорог и строительным работам. В 2023 году список мест для отбывания наказания неоднократно дополнялся. Например, в октябре в него добавили Детский юношеский центр «Смена» на проспекте Мира.