Губернатор Хоценко торжественно открыл гимназию № 75 после капремонта

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в открытии обновленного корпуса. Он вместе с мэром Сергеем Шелестом перерезал красную ленту с детьми. Пока у ребят сокращенные уроки, чтобы они и учителя освоились в модернизированной гимназии. К слову, здесь обучаются 617 гимназистов с 5 по 11 класс.