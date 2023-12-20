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Губернатор Хоценко торжественно открыл гимназию № 75 после капремонта

Губернатор Хоценко торжественно открыл гимназию № 75 после капремонта

20 декабря 2023, 06:37
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Глава региона присутствовал на мероприятии вместе с мэром Омска.

В Омске капитально отремонтировали гимназию № 75. Уже состоялось торжественное открытие здания, которое построили еще 55 лет назад. Работы проводили в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования. Образовательное учреждение работает пока в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в открытии обновленного корпуса. Он вместе с мэром Сергеем Шелестом перерезал красную ленту с детьми. Пока у ребят сокращенные уроки, чтобы они и учителя освоились в модернизированной гимназии. К слову, здесь обучаются 617 гимназистов с 5 по 11 класс.

На капитальный ремонт образовательного учреждения было потрачено 113,5 млн рублей. Проектом занималось ООО «ГарантСтрой». Подрядная организация заменила плиты перекрытия крыши, поставила скатную кровлю и утеплила фасад. Кроме того, строители заменили инженерные сети, старое оборудование и все коммуникации.

«Поздравляю вас с таким хорошим приобретением: после капитального ремонта это совершенно другая школа, сюда приятно заходить, даже подъезжая видишь, что все красиво, хорошо освещено. Хочется пожелать вам успехов и хорошей учебы, преподавателям — занятий с детьми в комфортных условиях. По поручению президента эту большую работу по капитальному ремонту школ мы будем и дальше проводить. Есть федеральная программа модернизации школьных систем образования, в которой мы участвуем. Мы сдаем третий объект по этой программе, но в ближайшие три года у нас будет отремонтирован еще 51 объект как в городе, так и в районах», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Также была благоустроена территория основного корпуса. Средства на эти работы выделил меценат. Им стал директор ООО «ГК Строй-Логистик» Женис Садуов.

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#Политика#Общество#Образование#Ремонт#Омск#Омская область#Школа#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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