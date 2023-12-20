Глава ТОСа «Куйбышевский» и эсер Сухин: кто может занять место Кочанова в Горсовете

Сегодня, 20 декабря, депутат Омского городского Совета Константин Кочанов подал заявление о досрочном сложении полномочий. Это событие стало полной неожиданностью, и официальных данных о том, что послужило причиной для отказа от мандата нет (ходят только слухи). Уверенно можно утверждать только, что коллеги Кочанова на специально запланированном внеочередном пленарном заседании 27 декабря одобрят его отставку, а значит, в сентябре 2024 года на избирательном округе №40 пройдут дополнительные выборы.