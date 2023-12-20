Глава ТОСа «Куйбышевский» и эсер Сухин: кто может занять место Кочанова в Горсовете

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Сегодня, 20 декабря, депутат Омского городского Совета Константин Кочанов подал заявление о досрочном сложении полномочий. Это событие стало полной неожиданностью, и официальных данных о том, что послужило причиной для отказа от мандата нет (ходят только слухи). Уверенно можно утверждать только, что коллеги Кочанова на специально запланированном внеочередном пленарном заседании 27 декабря одобрят его отставку, а значит, в сентябре 2024 года на избирательном округе №40 пройдут дополнительные выборы.
Сейчас самое время вспомнить, кто был конкурентом Кочанова и кто соответственно (во всяком случае, в теории) может претендовать на освободившийся мандат.
На выборы Кочанов (на тот момент 36-летний заместитель генерального директора АО «Омский речной порт») заявился как представитель «Единой России» и перед этим прошел процедуру праймериз. Его конкурентом на округе была 55-летняя Светлана Тарасенко — член партии, председатель ТОС «Куйбышевский», которая до 2013 года была одним из 3 учредителей ТСЖ «Ленинское-2». В 2010–2013 годах Тарасенко владела 50% уставного капитала ООО «Ника», прописанного в Исилькуле и специализирующегося на аптечной торговле.
Во время праймериз проголосовало чуть больше 3% избирателей, Кочанова поддержали 375 человек из 618, Тарасенко — 162.
На выборах в сентябре 2022 года конкурентами Константина Кочанова стали Андрей Сухин от «Справедливой России», Сергей Рыбаков от ЛДПР, Владимир Сафонов от КПРФ и Сергей Сазонов от «Коммунистов России». Из них наиболее примечателен «эсер» Сухин — предприниматель, некоторое время менеджер в фирме Алексея Провозина (тоже когда-то «эсера») «Ре ДельКаффе», заседавший в 6-м созыве Горсовета в 2021–2022 годах и даже руководивший фракцией.
Сергей Рыбаков баллотировался в Горсовет в 2012 и 2017 годах, но оба раза проиграл выборы. Для Сафонова и Сазонова из разных коммунистических партий (сходство фамилий в таких случаях — вещь нередкая) выборы-2022 были первыми в карьере. О Сазонове известно, что он работает тренером по каратэ в одной из школ олимпийского резерва.
На этот раз перевес Кочанова был еще более заметным. При явке 1884 человека (9,48%) за Кочанова проголосовали 1297 человек, за Сухина — 161, за Рыбакова 159, за Сафонова 103 и за Сазонова — 112.
Согласно сложившейся практике, в большинстве случаев на одномандатных округах побеждают кандидаты от «Единой России». При этом бывают и исключения: та же «Справедливая Россия» на последних выборах смогла создать довольно сильную фракцию, включающую 3 депутатов (скажем, КПРФ в действующем созыве представляет только 1 депутат). Теоретически на округе №40 может развернуться интересная борьба. Многое станет понятно после того, как мы узнаем имена кандидатов.